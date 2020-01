Relleu a Vueling: el conseller delegat fa el salt a la presidència d'Iberia

L'actual president i conseller delegat de Vueling, Javier Sánchez-Prieto, ha estat nomenat nou president i conseller delegat d'Iberia en substitució de Luis Gallego, que al seu torn passarà a ser conseller delegat de la matriu IAG quan Willie Walsh abandoni el càrrec d'aquí a dos mesos.

D'altra banda, l'actual director comercial d'Iberia, Marco Sansavini, assumirà el lloc de president i conseller delegat de Vueling.

IAG és el hòlding hispano-britànic propietari de British Airways, Iberia, Vueling, Level i altres aerolínies, com per exemple Aer Lingus. La companyia té la seu a Londres, però també cotitza a la borsa de Madrid, on forma part de l'Íbex-35.

Els canvis en la cúpula directiva es produeixen en un any clau per a IAG, tant a nivell empresarial com per al conjunt del sector de les aerolínies. El passat novembre el grup va absorbir l'aerolínia Air Europa i va ampliar la seva presència al mercat espanyol en un context marcat per la incertesa del Brexit.

En el cas de Vueling, l'empresa va anunciar l'any passat que no ampliarà la capacitat aquest any, tot i que, des que forma part d'IAG, gairebé cada any l'havia incrementat. Malgrat això, l'operadora afegirà dues aeronaus més a la flota amb base a l'aeroport del Prat –el hub principal de l'empresa–, que podrien ser tres si s'hi inclou la compra d'un nou avió de reserva. De fet, a nivell espanyol, la capacitat de Vueling augmentarà un 5%, però la pujada es veurà compensada al segon hub de l'aerolínia, l'aeroport de Fiumicino (Roma), on l'operativa de la companyia es veurà reduïda.

Walsh ha assenyalat que té "la certesa" que Sánchez-Prieto i Sansavini "són les persones idònies per liderar Iberia i Vueling", ja que tots dos tenen "una excel·lent trajectòria" dins del grup. Per la seva banda, Gallego ha destacat l'"ampli coneixement i experiència" de tots dos en els mercats internacionals.

Pedrera de directius

Sánchez-Prieto ha liderat Vueling durant els últims tres anys. Entre el 2013 i el 2016 va ser director financer i d'estratègia a Iberia, on va tenir un paper "fonamental" –segons l'empresa– en el retorn a la rendibilitat de la companyia. Anteriorment havia estat director financer d'Iberia Express des de la seva creació el 2012 i prèviament havia treballat diversos anys exercint diversos càrrecs en el Grup Uralita i a Air Nostrum.

Per la seva banda, Sansavini ha estat director comercial d'Iberia durant set anys i ha liderat la transformació comercial i de la imatge corporativa de la companyia. Anteriorment va ocupar diversos càrrecs directius en àrees estratègiques i comercials d'Alitalia i Air France-KLM.

Vueling es consolida així com una pedrera de directius del grup empresarial, ja que el mateix Gallego en va ser cap d'operacions i l'actual president de British Airways, l'espanyol Álex Cruz, també en va ser conseller delegat i president entre el 2013 i el 2015.