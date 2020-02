Vueling redueix un 9% els guanys operatius per la "desacceleració" de la demanda

Els anys de rècord de resultats a Vueling se suavitzen. L'aerolínia del Prat de Llobregat va assolir un benefici operatiu de 240 milions d'euros el 2019, un 9% menys que en l'exercici anterior, segons ha informat el hòlding IAG (propietari de la companyia) a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en la seva presentació anual de resultats financers. És la segona marca d'IAG que ha notat una caiguda més accentuada en aquest indicador, només per darrere del retrocés del 9,6% d'Aer Lingus.

El grup –que també controla Iberia i British Airways– admet que Vueling s'ha topat amb una "desacceleració" de la demanda que ha hagut de compensar amb mesures d'estalvi i canvis en la gestió d'incidències. "Es va posar en marxa un nou pla de protecció davant les incidències, fet que va provocar un augment dels costos, però es va veure compensat amb el pla d'acció de Vueling per afrontar la desacceleració de la demanda identificant oportunitats d'estalvi", detalla IAG. En aquest sentit, el hòlding insisteix que la inversió "en capacitat de resposta, adaptació al canvi i gestió d'incidències va reduir els costos d'assistència al passatger", és a dir, les indemnitzacions de l'aerolínia als viatgers per compensar les cancel·lacions i retards en els vols.

A més, el grup considera que Vueling ha reaccionat millor davant situacions adverses com les vagues o la saturació de l'espai aeri amb la qual conviu el sector. A aquestes explicacions hi ha sumat un component polític i ha assegurat que els incidents a Barcelona després de la sentència del Procés també els van afectar.

Malgrat la davallada dels guanys operatius, l'aerolínia ha aconseguit incrementar un 5% els seus ingressos, fins als 2.455 milions d'euros. No obstant, han guanyat pes despeses operatives com el combustible, que ha pujat un 12%, o el personal, amb un 5% més. L'ebitda de Vueling (el benefici abans d’impostos, interessos i amortitzacions) es va mantenir estable en 490 milions d'euros.

Fort impacte pel coronavirus

Durant la mateixa presentació de resultats, IAG també ha reconegut que les perspectives de beneficis de la cotitzada s'han vist afectades "negativament" per una demanda "més dèbil" per l'impacte del coronavirus. Per això el hòlding ha rebutjat donar previsions sobre els seus beneficis de cara al 2020. "Actualment estem experimentant feblesa en la demanda a les rutes asiàtiques i europees, així com també en els viatges de negoci arreu de la nostra xarxa com a resultat de la cancel·lació d'esdeveniments i de les restriccions", ha reconegut l'empresa, que aquest divendres torna a arrossegar una caiguda de més d'un 10% a la borsa.