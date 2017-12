Vuit de cada deu empreses se salten la llei de morositat

La morositat en el pagament de factures es retroalimenta al sector privat. Quatre de cada cinc empreses, el 79% del total, reconeixen que “sempre o freqüentment” reben propostes de pagament dels seus companys de sector a un termini que sobrepassa el màxim establert per la llei, és a dir, els 60 dies. Només el 9% de les companyies afirmen que “mai” els han ofert un acord per sobre del termini legal.

Es tracta, doncs, d’una pràctica habitual i admesa pels mateixos empresaris, segons constata una enquesta de la Plataforma Multisectorial Contra la Morositat (PMCM) feta entre el milió d’associats que representa, la majoria petites i mitjanes empreses, “una representació que equival a la realitat empresarial espanyola”, segons la plataforma.

Segons apunten les mateixes companyies, a més, les grans empreses són les que paguen pitjor les seves factures. El 56% dels empresaris enquestats assenyalen aquestes grans corporacions com les més incomplidores. Per contra, un de cada quatre empresaris, el 25%, apunta les pimes com a pitjors pagadores de factures i només el 19% asseguren que tenen més problemes amb els autònoms o les microempreses.

Les constructores, les pitjors

“En l’àmbit privat veníem de pagar a entre 90 i 100 dies l’any 2008, i ara de mitjana el pagament s’endarrereix 78 dies, això vol dir que la correcció que s’ha fet en aquests últims nou anys és molt petita”, explica Antoni Cañete, president de la PMCM, que afegeix: “Al sector públic, en canvi, tot i que encara se superen els terminis, la correcció ha sigut del 60%, passant de 166 dies a poc més de seixanta de mitjana”. El més “preocupant” per a Cañete és que, “mitjanes a banda, quan s’analitza el detall és evident que les petites empreses sí que paguen a temps”. En canvi, segons el president de la plataforma, les grans “continuen pagant com volen” per “la seva posició dominant”: “Com que ningú els fa res, ells es permeten el luxe de seguir pagant a 180 si volen”, lamenta Cañete.

Entre les més incomplidores destaquen les empreses del sector de la construcció i l’immobiliari. El 66% dels empresaris enquestats consideren que són de llarg les més informals i remarquen que és una pràctica habitual per a gairebé la meitat d’aquest tipus d’empreses.

Les segueixen -tot i que a molta distància- les empreses del sector del comerç i els serveis, amb un 19%, i la indústria, amb un 7%. A l’altre plat de la balança, les empreses del sector energètic són més ben valorades: només un 1% dels empresaris enquestats les assenyalen com a incomplidores.

Més enllà del sector d’activitat, però, la plataforma destaca el fet que la majoria de les empreses reconeguin que han patit retards en els terminis de pagament de les factures, una situació que, segons ells, “influeix negativament” en la competitivitat en el mercat exterior i que “danya enormement la imatge de les companyies i de l’economia espanyola”.

La solució, segons Cañete, passa pel futur règim sancionador que ja està aprovat pel Congrés de Diputats i que tot just ha superat el període d’esmenes dels diferents grups. La norma preveu multar les empreses que incompleixin reiteradament els terminis de pagament. Això vol dir que, a hores d’ara, atenent a l’enquesta de la plataforma, el 56% de les grans empreses i el 25% de les pimes podrien acabar sancionades.

“Ara mateix acabem de tancar el període de presentació d’esmenes, per tant, la llei podria veure la llum ben aviat, durant el primer semestre de l’any que ve”, explica Cañete. La plataforma, però, continua treballant amb els grups per “perfilar aquestes esmenes” i que no amaguin cap tracte de favor per a les grans corporacions.

En aquest sentit, la plataforma destaca el gran ventall “d’estratègies” que fan servir les grans empreses per endarrerir les seves obligacions: “Fan documents de pagament a 180 dies o més però que es poden cobrar l’endemà, però perdent part dels diners -explica Cañete-. Moltes empreses els cobren igualment perquè, tot i que perden diners, guanyen liquiditat, que els fa molta falta”, lamenta Cañete.

LES CLAUS

1. Quin és el termini màxim de pagament que marca la llei?

Les factures al sector privat s’han de pagar a 60 dies, mentre que al sector públic el límit és de 30. El 2008 les empreses tenien retards que superaven els 100 dies segons la Plataforma Multisectorial Contra la Morositat.

2. I quina és la situació real pel que fa al pagament de factures al sector privat? Actualment, el 79% de les empreses admeten que reben habitualment propostes d’altres companyies privades per fer els pagaments per sobre del límit de 60 dies, segons una enquesta feta entre les empreses associades a la plataforma. A més, el 56% dels empresaris assenyalen que les grans companyies són les més incomplidores. Un de cada quatre apunta a les pimes i només el 19% culpen els autònoms i les microempreses.

3. Hi ha alguna solució proposada?

Sí, començar a aplicar sancions. El Congrés està tancant una llei que preveu multes per a les empreses que se saltin aquests terminis. Segons la plataforma, la norma podria entrar en vigor en la primera meitat del 2018 perquè ja ha superat el període de presentació d’esmenes.