Vuit setmanes de permís de paternitat i setze el 2021, com les mares

Els pares i les mares tindran els mateixos dies de baixa laboral a partir del 2021. Les setze setmanes que les dones tenen de permís de maternitat les tindran també els homes, que de moment aquest 2019 passaran de les cinc actuals a vuit. Ahir va anunciar aquesta mesura la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, en la roda de premsa posterior al consell de ministres -l’últim abans que es dissolguin les Corts-, que va donar llum verda a un decret llei enfocat a la igualtat de gènere.

L’endemà que la plataforma ultradretana HazteOírtragués el seu autobús contra el “feminazisme” als carrers de Madrid, el govern del PSOE va aprovar un seguit de normes orientades a equiparar les condicions de vida de les dones i els homes, una de les cartes electorals dels socialistes de cara a les eleccions del 28 d’abril. A proposta de Calvo, també ministra d’Igualtat, l’executiu publicarà dimarts un decret llei -entrarà en vigor dimecres- que, entre les mesures més destacades, preveu incrementar progressivament el permís de paternitat: vuit setmanes el 2019, dotze el 2020 i setze el 2021, per així igualar-lo al de maternitat.

Segons va assegurar Calvo, la iniciativa se situaria en els estàndards que es debaten a nivell de la UE. Caldrà veure com es concreta la realització del permís, però fonts de la Moncloa apuntaven ahir que els progenitors diferents de la mare biològica hauran de fer de manera ininterrompuda les dues setmanes immediatament posteriors al part aquest any, quatre setmanes el 2020 i sis el 2021. A més, el permís serà retribuït al 100% i intransferible, per afavorir així la corresponsabilitat. “La maternitat no pot ser una arma contra el desenvolupament laboral i ciutadà de la dona”, va subratllar ahir la vicepresidenta.

Plans d’igualtat a les empreses

Una altra de les potes importants del paquet de mesures té a veure amb l’obligació de les empreses de més de 50 treballadors d’elaborar plans d’igualtat. Fins ara només ho havien de fer les de més de 250. Així, a les companyies d’entre 50 i 100 treballadors se’ls dona tres anys per redactar el pla, dos a les d’entre 100 i 150 i un a les d’entre 150 i 200. En la mateixa línia, el govern espanyol introdueix el concepte de “mateixa feina, mateix salari”. Això vol dir que han de ser equivalents les condicions laborals entre homes i dones quan les funcions o tasques de què s’encarreguin siguin iguals.

A més, per fomentar la transparència s’obliga les companyies de més de 50 treballadors a fer públiques les taules salarials. Les dones, que sovint no són conscients de la “discriminació salarial”, va apuntar Calvo, hi podran accedir a través de representació sindical o del delegat de personal. La ministra d’Igualtat va assenyalar la necessitat que es conegui per què hi ha bretxa salarial, que va situar al voltant del 23%. “L’empresari està obligat a fer un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, segregats per sexe i distribuïts per grups i categories professionals i llocs de treball iguals o del mateix valor”, diu el decret.

La bretxa de les pensions

La quarta branca de la mesura està orientada a pal·liar la bretxa de les pensions, que en bona part es produeix per la quantitat de dones que abandonen la feina per passar a cuidar persones en situació de dependència, ja sigui gent gran o fills amb malalties greus. Així, el govern espanyol aprova la recuperació del finançament de les quotes del conveni especial de les cuidadores no professionals a càrrec de l’administració general de l’Estat. Calvo va apuntar ahir que majoritàriament són dones les que es veuen penalitzades per la seva jubilació per fer tasques de cura de persones dependents i va xifrar la bretxa de les pensions en un 40%, amb 370 euros de cotització inferior a la dels homes. “[La mesura] Té a veure amb la protecció, el respecte i fins i tot l’agraïment a la tasca d’aquestes dones en termes d’ètica, en una societat que ha de propiciar la solidaritat”, va considerar la ministra.

Aquesta iniciativa i la que està relacionada amb el permís de paternitat tindran un cost econòmic de 615 milions d’euros aquest any. Una despesa que anirà a càrrec de la Seguretat Social i que és assumible, segons va afirmar ahir Calvo, ja que s’espera un increment de recaptació per la revalorització de les pensions. “És una mesura prudent des del punt de vista pressupostari”, va assegurar la vicepresidenta, que es va congratular de l’impuls social del seu govern amb aquestes iniciatives “urgents i necessàries”.

Totes elles, excepte la de les cotitzacions de les cuidadores de persones dependents, beuen de la llei d’igualtat que el PSOE va presentar al Congrés i que el PP i Cs van vetar. Amb la fi de la legislatura decaurà i sis de les mesures que preveia quedaran pel camí. Una d’elles pretenia donar incentius fiscals a les empreses que incorporessin dones al consell d’administració, una mesura que estava prevista als pressupostos. Ara la Moncloa té un mes per aconseguir la convalidació del decret al Congrés.