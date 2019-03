La Xina marca el creixement econòmic més feble dels últims 30 anys

La Xina registrarà el menor creixement econòmic dels últims 30 anys per la menor demanda interna i els efectes de la guerra comercial amb els Estats Units. Segons les últimes previsions compartides aquest dimarts pel govern xinès, la desacceleració del PIB del país asiàtic s'ha agreujat després de les retallades fiscals de milers de milions de dòlars de Pequín i l'increment de la despesa en infraestructures.

L'executiu ha reduït la previsió de creixement econòmic per al 2019 del 6% al 6,5%, segons ha anunciat el primer ministre Li Kegiang a la inauguració de la reunió anual del Parlament xinès. Amb aquesta dada el govern certifica que enguany la Xina creixerà menys que l'any anterior, quan el PIB va registrar un increment del 6,6%.

En la seva intervenció al Saló del Poble de Pequín, Li ha advertit sobre els desafiaments als quals s'enfronta la segona economia més gran del món i s'ha compromès a garantir el creixement a través d'una sèrie de mesures d'estímul. "L'entorn per al creixement de la Xina aquest any és més complicat i més greu", ha lamentat. A més, ha afegit que el 2019 hi haurà "més riscos i reptes previsibles o imprevisibles" i que el país haurà d'estar preparat "per a una dura batalla".



Li ha assegurat que la política fiscal de la Xina es tornarà "més contundent", amb retallades de prop de 300 milions de dòlars en impostos a les empreses. Aquesta escapçada és encara més agressiva respecte a la que el govern xinès va aplicar el 2018 i inclou reduccions de les taxes a sectors com la fabricació, el transport i la construcció.