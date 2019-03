La Xina prepara mesures d'estímul monetari davant la caiguda del crèdit bancari al febrer

El president del banc central de la Xina, Yi Gang, va declarar ahir que l'organisme monetari encara "té marge" per prendre mesures monetàries per fer front a la davallada del crèdit, que es va desplomar al mes de febrer al país asiàtic, informa Reuters.

En la jornada de diumenge, els principals mercats xinesos –Hong Kong i Xangai– van patir fortes pèrdues després de publicar-se les dades de crèdit del sector bancari xinès per al febrer. Segons aquestes dades, les entitats financeres del gegant asiàtic van prestar l'equivalent en moneda local de 117.200 milions d'euros, mentre que el mes anterior aquesta xifra havia sigut de 427.300 milions d'euros, una davallada del 72%.

Yi va assegurar que el banc central xinès mantindrà una política monetària "prudent" enfocada a aprovar mesures anticícliques. Entre aquestes mesures hi ha un relaxament en els requeriments de capitals de les entitats financeres. L'organisme monetari ja ha introduït altres mesures en els últims mesos per pal·liar la desacceleració que està patint l'economia xinesa.

La frenada del creixement econòmic xinès és un dels elements de preocupació entre els governs i bancs centrals del món i es deu a dos factors: la caiguda de la demanda interna i les tensions comercials, sobretot amb els Estats Units.

En aquest sentit, Yi va assegurar que els governs xinès i nord-americà han acordat no utilitzar les devaluacions monetàries per millorar la competitivitat dels seus productes en els mercats internacionals. L'any passat el president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar les autoritats xineses d'utilitzar aquesta mesura per fomentar les exportacions.

Els dos països es troben des de fa mesos en negociacions sobre la política aranzelària. El viceministre xinès de Comerç, Wang Shouwen, es va mostrar "optimista" en relació a les converses, que van dir que avancen positivament.