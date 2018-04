La Xina respon a Trump amb nous aranzels

La Xina iguala el repte dels EUA i anuncia una nova llista de 106 productes nord-americans per valor de 50.000 milions de dòlars que gravarà amb aranzels. Soja, avions, automòbils, suc de taronja i whisky són, entre d’altres, les importacions nord-americanes a les quals apunta la Xina per demostrar que, encara que aposta per la negociació, no està disposada a deixar-se pressionar per l’administració Trump. Com si fos una partida de pòquer entre les dues potències, la Xina de moment dobla l’aposta i envia el missatge contundent que no evitarà l’enfrontament si Donald Trump fa efectives les seves amenaces.

El Consell d’Estat xinès va anunciar ahir la seva intenció d’elevar els aranzels un 25% a 106 productes d’importació nord-americans. Entre aquests productes hi ha mercaderies que poden fer mal a l’economia nord-americana, com la soja, ja que l’any passat la Xina va comprar un 61% de les exportacions nord-americanes d’aquest producte, per valor de 12.400 milions de dòlars, i també els automòbils o els avions.

Però el conjunt de productes és molt variat i inclou gas propà, whisky, tabac, cotó o aliments com el suc de taronja i la carn de vedella congelada. El valor d’aquestes importacions és de 50.000 milions de dòlars, la mateixa xifra anunciada pels Estats Units quan va donar a conèixer la llista de 1.300 productes xinesos que estan disposats a gravar amb noves taxes. Pequín sosté que defensa així els seus drets legítims i acusa als Estats Units de violar les regles del comerç multilateral. El gegant asiàtic presentarà un procediment de solució de disputes davant l’Organització Mundial del Comerç.

En roda de premsa, el viceministre de Finances xinès, Zhu Guangyao, va advertir que, encara que estan oberts al diàleg i no desitgen una guerra comercial, no la temen, i va recordar que “la Xina mai ha sucumbit a la pressió externa” des que es va fundar la República Popular.

La llista de 106 productes se suma a l’anunciada dilluns, que incloïa la imposició de taxes a 128 productes nord-americans més per valor de 3.000 milions. Principalment són productes agrícoles i porcins, que poden perjudicar una important bossa de vot republicà.

La Xina activarà els nous aranzels quan entrin en vigor els anunciats pels Estats Units, que s’han donat un termini de 30 dies. Les dues principals economies mundials tenen un mes per negociar i no arribar a una guerra comercial que possiblement no beneficiaria cap de les dues. L’any passat el comerç bilateral entre la Xina i Estats Units va ser de 630.000 milions de dòlars.