Els taxistes abandonen la Gran Via mentre que les VTC continuen ocupant la Diagonal

Els taxistes han abandonat aquesta nit la Gran Via que ocupaven des de divendres passat després que aquesta matinada hagin decidit en una ajustada votació deixar la vaga i acceptar la darrera proposta del Govern que habilita a l'AMB a fixar el temps de precontractacció de les VTC.

Els que continuen amb la mobilització són Uber i Cabify que estan tallant dos carrils per banda de la Diagonal entre la plaça Francesc Macià i la zona universitària, cosa que està provocant retencions de trànsit.

En la votació, que ha acabat de matinada i hi han participat més de 2.500 taxistes, ha guanyat per només per 330 vots deixar de mobilitzar-se. El sector, que en les darreres hores ha escenificat una gran divisió, farà aquest dijous una roda de premsa on es preveu que expliqui qui serà el nou portaveu després que aquest dimecres Tito Álvarez decidís dimitir del càrrec en plena assemblea.

Per la seva banda també es preveu que Uber i Cabify aclareixi aquest dijous si es queda a Barcelona o, finalment, decideix marxar de la ciutat.