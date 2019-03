La junta d'accionistes de Dia dona suport a l'opa de Fridman i rebutja els plans del consell d'administració

La junta d'accionistes del grup de supermercats Dia ha donat suport, amb un 54,1% dels vots, a l'oferta pública d'adquisició (opa) llançada pel fons d'inversió luxemburguès LetterOne, propietat del multimilionari rus Mikhaïl Fridman. Més de la meitat dels vots favorables –concretament, el 29%– corresponen a la participació de LetterOne.

El fons ha ofert 0,67 euros per títol als inversors, que suposa un sobrepreu del 56% respecte a la cotització de les accions el 9 de febrer, quan es va presentar l'opa. Els accionistes congregats a Madrid en l'assemblea extraordinària d'aquest dimecres han hagut de decidir entre aprovar l'opa de Fridman o el pla de reflotament de l'empresa presentat pel consell d'administració, que inclou una ampliació de capital de 600 milions d'euros, informa Efe.

A més, ara els consellers tenen un termini de dos mesos per presentar la dissolució judicial, tot i que en aquests dos mesos poden arribar a un acord amb LetterOne.

Amb el rebuig al pla del consell d'administració, Dia també perd l'opció d'accedir als crèdits sindicats de 912 milions d'euros, que la banca va lligar a l'aprovació de l'ampliació de capital. El mes de desembre, la cadena de supermercats ja va subscriure una sèrie d'acords amb les seves entitats creditores per refinançar el deute bancari per tenir accés a finançament addicional per un import de 896 milions d'euros.

No obstant això, LetterOne s'ha compromès a aportar 500 milions en una ampliació de capital si triomfa la seva opa. En aquest sentit, ha anunciat que presentarà aviat els documents de l'opa per obtenir l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), segons ha declarat Stephan DuCharme, soci del fons luxemburguès.

La junta ha viscut intervencions irades de diversos accionistes, que han criticat durament tant Fridman com la direcció actual, a qui han acusat d'haver actuat premeditadament per enfonsar el preu de l'empresa. En algun cas han denunciat el paper dels fons d'inversió presents en l'accionariat de l'empresa, i han reclamat que es porti el cas a la fiscalia.

La cadena de supermercats va tancar el 2018 amb unes pèrdues de 352,58 milions d'euros, respecte al benefici de 101,20 milions d'euros registrat un any abans, i va anunciar un expedient de regulació d'ocupació per a 2.100 empleats. Tot i això, en les últimes setmanes aquesta xifra s'ha reduït fins als 1.500 treballadors, fruit de les negociacions entre la direcció i els sindicats.