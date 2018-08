L'Estat està d'acord a deixar de canviar l'hora però no concreta el seu criteri sobre el fus horari

El govern espanyol es posa al costat de la Comissió Europea per eliminar el canvi d'hora. Així ho ha explicat la ministra portaveu del govern de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest divendres. "Estem d'acord que no es canviï d'hora perquè no observem que hi hagi tants avantatges [fent-ho com fins ara]", ha explicat la ministra portaveu.

Tot i això, l'executiu espanyol no concreta si podria canviar-se el fus horari del qual forma part Espanya. De fet, la ministra portaveu ha admès que ni tan sols s'ha debatut aquesta qüestió al consell de ministres d'aquest divendres.

Al mateix temps, Celaá ha insistit que el PSOE ja estava d'acord amb aquest posicionament abans del pronunciament de la Comissió Europea, però ho ha qualificat de "molt interessant, molt controvertit i molt complex" i ha dit que "forma part de l'agenda del govern", fent referència també a la necessitat d'aconseguir caminar cap a la conciliació.

Aquest divendres l a Comissió Europea ha anunciat que proposarà l'eliminació del canvi d'hora d'estiu i hivern, després d'una consulta pública en què un 80% de les respostes demanaven posar fi a la pràctica d’avançar o endarrerir els rellotges dues vegades a l’any.