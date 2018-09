Els advocats demanen eliminar els jutjats especialitzats en clàusules terra per evitar el col·lapse que arrosseguen

Després que la justícia europea dictaminés que els bancs espanyols havien de tornar tots els diners que van cobrar de més gràcies a les clàusules terra que fixaven en les hipoteques, el govern espanyol va organitzar un pla de jutjats especialitzats dedicats únicament a aquestes demandes. En el cas de la província de Barcelona, és el jutjat número 50, que només l'any passat va rebre 23.000 casos. Aquest juny, el president de l'Audiència de Barcelona Antonio Recio ja alertava que, si seguissin amb aquest ritme i volum de treball, les magistrades que el conformen necessitarien cinc anys per dictar sentència. Ara el Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha demanat canviar la llei, anul·lar aquests jutjats i descentralitzar les demandes de clàusules terra. "Hem donat per acceptables unes condicions que en absolut són dignes pel servei a la ciutadania", alertava la degana de l'ICAB, Maria Eugènia Gay.

L'informe de la Justícia de l'ICAB d'aquest 2018 constata que el jutjat barceloní especialitzat en clàusules terra ha rebut en l'últim any més demandes de les que ha pogut resoldre. De fet, la taxa de resolució se situa en un 6%, "una de les més baixes de tot l'Estat", segons Gay. "Ni els mitjans ni l'organització d'aquests jutjats ha sigut l'adequada i s'han col·lapsat", conclou la degana, que ha exigit derogar el reial decret del 2017 pel qual es va establir aquest sistema de gestió.

Des del col·legi s'aposta per la via de la mediació extrajudicial. "Tenint en compte que el 98% de les resolucions acaben sent favorables al ciutadà, és una pèrdua de temps i de diners pels afectats haver de recórrer a la via judicial", assegura Gay. "Ja vam denunciar que el reial decret seria només una moratòria i que els jutjats unipersonals acabarien col·lapsant el sistema", afegeix el diputat de l'ICAB Jesús Sánchez, que considera que si es descentralitzessin les demandes als diferents jutjats territorials, el temps per tramitar les demandes no s'allargaria més de mig any.

Accés immediat als atestats

El Col·legi ha tornat a denunciar les mancances dels advocats a l'hora d'accedir als atestats dels denunciats, que tornaran a posar sobre la taula aquest octubre en una reunió amb la conselleria de Justícia i la d'Interior. El problema, segons Sánchez, és que els advocats no poden tenir accés immediat a la comissaria als informes que detallen quins fets i delictes els atribueixen inicialment als seus clients.

"És molt difícil portar a terme una adequada defensa d'aquesta manera", assegura el diputat de l'ICAB. Els advocats consideren que la digitalització dels atestats que ja s'està duent a terme en alguns punts ha d'anar acompanyada també de més mitjans tant als jutjats com a les comissaries.