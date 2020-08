El Prat començarà el curs a mig gas pels rebrots i les restriccions

La reactivació de les aerolínies és un miratge que ha durat poc. Els rebrots de les últimes setmanes han empès moltes companyies a fer de nou un pas enrere i reduir la capacitat per començar el curs al setembre a mig gas. Segons les últimes dades publicades per Eurocontrol, l’organisme europeu que regula el trànsit aeri al continent, les aerolínies només operaran un 60% dels vols habituals el mes que ve. L’evolució de la pandèmia i les restriccions imposades per alguns governs, com ara quarantenes o l’obligació de presentar un test PCR negatiu abans d’agafar un vol, han frenat la demanda dels viatgers per al final de l’estiu.

Espanya és el mercat en què aquesta retallada de les connexions és més evident. Tot i el lleuger repunt del mes de juliol, des de principis d’agost ha retrocedit el trànsit aeri de l’Estat amb alguns dels principals països d’origen dels turistes estrangers. Els vols entre Espanya i Alemanya han caigut un 16% en aquest període, mentre que amb el Regne Unit ho han fet un 9%. La situació no és gaire diferent amb França (-6%) o Holanda (-5%). El trànsit intern s’ha convertit en l’única taula de salvació per a les aerolínies, i en el cas espanyol ha remuntat fins a un 10%.

El context de reculada és un fet per a bona part de les aerolínies que dominen les terminals de l’aeroport del Prat. Vueling, la principal implicada per nombre de vols, ha anunciat aquesta setmana un programa per al setembre amb un 20% menys de capacitat respecte a l’agost per adaptar-se a aquesta incertesa. Tot i així, a Barcelona reduirà un 10% el nombre de seients i només restarà una ruta. Així doncs, s’operaran 1.378 vols setmanals a través de 79 connexions, de les quals 24 seran internes i 55 enllaçaran amb destinacions internacionals. Si normalment l’operativa de les aerolínies es dissenya amb mesos d’antelació, ara han passat a prendre les decisions dia a dia.

Pel que fa a Ryanair, els pròxims dos mesos també començaran amb una capacitat escapçada. La companyia retallarà en un 20% les places per als mesos de setembre i octubre a base de reduir freqüències més que d’eliminar rutes. “Aquestes retallades són necessàries atesa la feblesa en les futures reserves de vols a causa de les restriccions pel covid-19”, va assegurar un portaveu de la low cost irlandesa. No obstant això, la companyia no ha desglossat com afectaran aquestes mesures cada aeroport.

EasyJet, la seva competidora britànica i tercera aerolínia al Prat, seguirà una línia semblant. Tot i no concretar quina serà la reducció de capacitat, la companyia ja ha anunciat el tancament d’algunes de les seves bases al Regne Unit, com Southend, Stansted i Newcastle, cosa que es traduirà en una disminució de les rutes en aquests aeroports.

El grup alemany Lufthansa és l’únic en el rànquing de les cinc aerolínies més importants del Prat que encara no ha mogut fitxa. “De moment no hi ha plans perquè Lufthansa redueixi l’oferta o la capacitat en les rutes de curt i mitjà radi”, afirma a l’ARA la companyia. De fet, a principis de mes va ampliar en cinc rutes més la seva oferta des de Munic per al final de l’estiu.

Una quarta part del Pont Aeri

La pandèmia també ha alterat un mes habitualment actiu per al trajecte del Pont Aeri. La connexió d’Iberia entre el Prat i Barajas tindrà només 24 freqüències setmanals aquest setembre, una quarta part del volum normal, com ja va passar al mes d’agost. “N’hauríem de tenir més, però no hi ha demanda perquè moltes empreses no estan fent viatges de negocis”, indica una portaveu de l’aerolínia. A això s’hi suma que el trànsit que arribava a Barcelona de les connexions amb l’Amèrica del Sud de la companyia ha quedat aturat per les prohibicions en els viatges a països com Colòmbia o Panamà. “Seguim la situació de prop, però l’oferta que hi ha ara és l’adequada”, afegeixen des d’Iberia.