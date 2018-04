Els analgèsics d’Esteve, més a prop de sortir al mercat

En un ambient enrarit per la dura crisi que viu el seu competidor Almirall i per les dificultats dels laboratoris mitjans que es dediquen a la investigació, el grup català Laboratoris Esteve va afrontar l’any passat un canvi en la direcció. Així, per primer cop el càrrec de conseller delegat va anar a parar en mans d’una persona aliena a la família Esteve, Staffan Schüberg, procedent de la multinacional danesa Lundbeck. Això es va produir mentre fonts del sector admetien que els resultats parcials del 2017 no eren els esperats i no millorarien els del 2016, quan Esteve va facturar 915 milions (un 5% més) però en va guanyar 54 (un 27% menys).

I, malgrat tot, a Esteve hi regna no només la calma, sinó també un cert optimisme.

Segons han explicat a l’ARA fonts del sector, el grup que presideix Albert Esteve té la mirada posada en el totpoderós (i temut) regulador nord-americà, la FDA, al qual espera entregar d’aquí poques setmanes els resultats de la fase III del desenvolupament del més avançat dels medicaments, que són la seva principal inversió i esperança de futur: una gamma de fàrmacs per tractar el dolor crònic i agut.

Si la FDA dona el vistiplau als resultats obtinguts en la fase III (cosa que es veu probable), Esteve estarà més a prop del seu objectiu: llançar al mercat el primer dels seus nous medicaments el 2020 o el 2021. La fase III és la de proves universals a pacients, després de la qual només queda la fase de prellançament, que inclou el registre i l’aprovació.

Aquest eventual èxit de l’equip d’investigació que lidera Carlos Plata suposa una important fita científica, tenint en compte que només una de cada 5.000 o 10.000 molècules arriba a bon port. Pel que fa a l’impacte sobre la qualitat de vida dels pacients, el canvi seria important: segons Esteve, un de cada cinc europeus pateix dolor crònic, un àmbit que només es pot tractar amb medicaments suaus com els ibuprofens o forts com els opiacis, que tenen molts efectes secundaris i generen problemes d’addicions i fins i tot de sobredosis. El mercat, en conjunt, es calcula en prop de 31.000 milions d’euros a l’any, amb un creixement del 8%.

Un acord milmilionari

Tot i la prudència de què fan gala l’empresa i els experts, el cert és que les previsions de les investigacions d’Esteve són immillorables. Només cal recordar l’acord que va assolir al seu dia amb la multinacional Mundipharma, que fixava en 1.000 milions de dòlars (813 milions d’euros) la xifra que rebria la farmacèutica catalana si les seves molècules E-52862, MuMo-1 i E-58425 assolissin el màxim potencial previst. Tot plegat és especialment meritori en un moment en què els costos de la investigació i la falta de grans patologies per tractar han dificultat molt la investigació per a les farmacèutiques de mida mitjana.

Això fa que Esteve hagi encaixat amb gran tranquil·litat els problemes que ha tingut a la seva filial de genèrics -que previsiblement serà clau perquè els resultats del 2017 siguin inferiors als del 2016- o altres decisions de negoci, com ara el retorn a Janssen Pharma de la llicència per comercialitzar a Espanya el Fortasec. La farmacèutica catalana va adduir que el Fortasec ja era un producte amb poc recorregut i que destinaria els ingressos extraordinaris a altres objectius estratègics.

En aquest sentit cal recordar que Esteve, amb més de 2.400 treballadors, mai no ha deixat d’invertir les sumes previstes en recerca i desenvolupament. I ara ja veu a prop el moment de recollir-ne els fruits.