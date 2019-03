L'atur a Catalunya baixa en 1.734 persones al febrer

L'atur registrat va caure a Catalunya en 1.734 persones al febrer, fins a situar-se en un total de 396.642 aturats, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel ministeri de Treball. Aquesta xifra significa una lleugera reducció respecte al gener d'enguany, del 0,44%. En comparació amb el febrer del 2018, l'atur es va rebaixar en un 5,15%, que suposa una reducció de 21.539 persones. Tots els sectors econòmics registren un descens de desocupats, menys el sector agrícola, en què augmenten en 274 aturats.

Catalunya està entre les vuit comunitats autònomes que redueixen el nombre de persones buscant feina a través de les llistes oficials a tot l'Estat, només al darrere de l'Aragó i les illes Balears, que lideren la reducció.

En canvi, al conjunt de l'Estat, el nombre de persones a l'atur ha augmentat en 3.279, cosa que situa la xifra total de desocupats inscrits en 3.289.040, un 0,1% més que al gener. Es tracta del pitjor registre d'aturats en un febrer des del 2013, quan l'atur va augmentar en 59.444 persones.

Les xifres de febrer suposen la reversió de la tendència del mes de gener, quan l'atur registrat va créixer en més de 5.400 persones a Catalunya

Increment de l'afiliació

Pel que fa a la mitjana d'afiliació a la Seguretat Social, es va situar al febrer en 18.888.368 ocupats, que suposa un avenç del 0,37%, un increment de 69.172 persones. És la xifra més elevada per un mes de febrer des del 2008. Catalunya lidera l'increment de persones que cotitzen a l'Estat al febrer, amb 23.247 persones més afiliades a la Seguretat Social, un 0,69% més respecte el primer mes d'enguany.

En total, doncs, a Catalunya es va tancar el mes de febrer amb 2.831.205 persones cotitzant en el règim general i 548.329 treballadors autònoms. A més, 5.871 persones constaven com a treballadors del mar en els registres de la Seguretat Social.

Per demarcacions, Barcelona va registrar 2.592.014 treballadors registrats, un 0,68% més que el gener i un 2,92% més que un any enrere. Girona, però, va ser on més va augmentar l'ocupació, amb un increment de l'1,18% respecte al mes anterior i del 3,05% interanual, i es va situar en 311.141 treballadors. A Tarragona, en canvi, va ser on va créixer menys el total de treballadors en actiu, que va ser 296.442, un 0,37% més que al gener i un 2,08% més que el febrer del 2017.

Per acabar, a Lleida l'ocupació va augmentar fins a les 185.810 persones, que representa una pujada del 0,55% intermensual i un 2,65% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.