L'atur tanca el pitjor trimestre des del 2013

L'atur a Catalunya ha pujat en 5.800 persones el primer trimestre d'aquest any, recollint només en part l'efecte de la crisi del coronavirus, i la taxa d'atur s'ha situat en el 10,66% -respecte el 10,45% de tancament del 2019-, amb un total de 411.600 aturats, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), que publica l'Institut Nacional d'Estadística aquest dimarts. L'EPA del primer trimestre mostra els pitjors comportaments d'atur i creació d'ocupació des del 2013, tot i que no té en compte els afectats per expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTOs).

L'INE ha ressaltat que l'estat d'alarma ha tingut "importants repercussions" sobre l'EPA del primer trimestre, amb una disminució dels ocupats, les hores efectives de treball realitzades i els inactius, a més de l'augment de els aturats.

L'efecte de la pandèmia es reflecteix no només en el nombre d'aturats, sinó també en la disminució de l'ocupació. Entre gener i març, la població ocupada ha caigut en 26.900 persones per la Covid-19 i ha passat dels 3.478.100 treballadors a 3.451.200.

En el conjunt d'Espanya, l'atur ha pujat en 121.000 persones en el primer trimestre, fet que suposa un increment del 3,79%, i la taxa d'atur s'ha situat en el 14,41% -respecte el 13,78 % de fa tres mesos-, amb 3.313.000 aturats.

A més, l'ocupació al conjunt de l'Estat ha baixat en 285.600 llocs de treball (-1,4%), acusant així part de l'impacte de la crisi sanitària i de la declaració de l'estat d'alarma a partir de mitjans de març. En tots dos casos es tracta dels pitjors registres d'atur i ocupació des de l'any 2013.

A Espanya, en acabar el mes de març, el nombre d'ocupats, era de 19.681.300 persones. L'INE ha indicat que encara que els efectes del covid-19 es van començar a notar a mitjans de març, diversos aspectes de l'EPA s'han vist afectats.

Així, subratlla l'INE que encara que l'ocupació va baixar en 285.600 persones en el primer trimestre, la xifra no inclou els afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) de suspensió de contracte, ja que la metodologia EPA els considera ocupats mentre aquesta suspensió sigui inferior a tres mesos.

En canvi, assenyala l'INE, la suspensió o la reducció de jornada dels treballadors afectats per un ERTO, juntament amb la influència d'altres tipus d'absències a la feina, sí que ha tingut reflex en les hores efectives de treball realitzades, que han disminuït un 4,25% respecte a el quart trimestre de 2019.

Baixa l'activitat

Pel que fa a l'augment de l'atur en 121.000 persones entre gener i març, l'INE veu probable que molts treballadors que hagin perdut la feina s'hagin classificat com inactius a causa que no han pogut complir amb les condicions de recerca de feina que s'estableix a la definició d'atur de l'EPA perquè siguin considerats desocupats.

De fet, el nombre d'inactius va créixer en 257.400 persones (+1,6%), cosa que va situar el total de persones en aquesta condició en 16.525.900 persones. La taxa d'atur es va incrementar sis dècimes en el primer trimestre, fins al 14,41%, mentre que la taxa d'activitat va baixar cinc dècimes, fins el 58,18%, després de reduir-se el nombre d'actius en 164.600 persones entre gener i març (-0,7%).

La pujada de la desocupació registrada en el primer trimestre és la més elevada per a aquest període des de l'any 2013, quan la desocupació va pujar en més de 257.200 persones.