L'atur registrat augmenta a Catalunya en 14.698 persones a l'octubre, fins a un total de 415.071 aturats

L'atur registrat ha augmentat a Catalunya en 14.698 persones aquest octubre fins a situar-se en un total de 415.071 aturats, segons les dades fetes públiques aquest divendres pel ministeri d'Ocupació.

Segons les dades del ministeri, Catalunya és la comunitat en la qual ha augmentat més el nombre de parats respecte al mes anterior, seguida d'Andalusia.

A Catalunya l'augment de l'atur en més de 14.000 persones significa un augment del 3,67% respecte del mes anterior. Però respecte a l'octubre de l'any passat hi ha 43.335 aturats menys, xifra que significa un descens del 9,45%.

Per províncies, Barcelona té 303.188 aturats, 5.952 més que al setembre (2% més), però 33.720 menys que fa un any (-10,01%). En el cas de Girona, hi ha 40.165 aturats registrats, 3.722 més que al setembre (10,21% d'augment), però 3.344 menys que l'octubre de l'any passat (-7,69%).

En el cas de Lleida, els aturats registrats són 21.266, amb 2.122 més que al setembre (11,08%), però 2.230 menys que l'octubre del 2016 (-9.49%). Tarragona és la segona demarcació amb més aturats, 50.452, que són 2.902 més que el mes anterior (6,10% d'increment), però 4.041 menys que fa un any (-7,42%).

Només baixa a la construcció

A l'octubre l'atur ha augmentat en tots els sectors, excepte en el de la construcció, que continua registrant descensos. El sector dels serveis lidera l'augment de l'atur a Catalunya, per la fi de la campanya d'estiu, amb 12.561 aturats més.

L'agricultura ha registrat 1.219 aturats més, mentre que a la indústria s'ha produït un augment de 286 aturats. En canvi, el sector de la construcció registra un descens de 147 aturats menys, mentre que s'han registrat 779 aturats més que no tenien una ocupació anterior.

Al conjunt de l'Estat, el nombre de persones en atur registrades a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha augmentat en 56.844 persones amb relació al mes anterior, cosa que situa la xifra total de desocupats inscrits en 3.467.026, amb un augment de l'1,67% respecte al mes anterior.

Respecte a l'octubre de l'any passat, l'atur a Espanya ha disminuït en 297.956 persones, xifra que significa un descens del 7,91%.

Per sectors, els serveis lideren l'augment de l'atur, amb 50.985 registrats més (2,20%), mentre que a l'agricultura s'han comptabilitzat 9.194 aturats més (5,83% d'augment). En canvi, a la indústria l'augment ha sigut d'un 0,67%, amb 2.028 aturats mes; en la construcció, en canvi, s'ha registrat un descens de l'1,66%, amb 5.190 aturats menys. Els aturats registrats que no tenien una ocupació anterior són 173, amb un descens del 0,06%.

Més afiliació

A l'octubre el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha augmentat a Catalunya en 1.702 persones, xifra que és un 0,05% superior al mes anterior, i s'ha arribat als 3.304.074 afiliats. Respecte a l'octubre de l'any passat, s'han registrat 119.638 afiliats més, amb un increment del 3,76%.

A tot l'Estat la Seguretat Social ha guanyat una mitjana de 94.368 afiliats (+0,5% més que al setembre), la segona millor dada en un mes d'octubre des del 2005 després de l'assolida el 2016, quan el sistema va sumar 101.335 afiliats. En finalitzar el mes passat, el total d'ocupats es va situar en 18.430.529 afiliats.

L'educació va ser un dels principals motors de l'alça de l'afiliació a l'octubre per les contractacions que es duen a terme per al curs escolar i acadèmic. En total, aquest sector va sumar 137.152 afiliats en el desè mes de l'any. Per contra, com és habitual després de l'estiu, l'hostaleria va restar 60.030 afiliats.

A l'octubre el Règim General va guanyar 94.979 afiliats, un 0,6% més que al setembre, mentre que el Règim d'Autònoms (RETA) va sumar 1.630 nous afiliats (+0,05%). Per contra, el Règim del Mar va registrar 2.195 baixes (-3,2%) i el del Carbó va perdre 46 ocupats (-1,8%).

La Seguretat Social acumula un repunt de 617.173 afiliats l'últim any -un 3,4% més que l'octubre de l'any passat-, la millor xifra des del 2005.

A l'octubre, l'afiliació femenina va tornar a marcar una xifra rècord, amb 8.533.274 dones afiliades, l'equivalent al 46,3% del total d'ocupats.

Contractació temporal

El nombre de contractes registrats a Catalunya a l'octubre puja a 297.849 en total (un 184% més que al setembre i un 1,37% més que fa un any). D'aquest contraces 41.038 van ser indefinits (un 2,88% menys que al setembre però un 13,52% més que fa un any).

La contractació temporal continua sent el gran gruix, ja que es van signar 256.811 contractes temporals, un 2,64% més que al setembre i un 11,03% més que fa un any.

En el conjunt de l'Estat s'han registrat 2.032.184 contractes, xifra un 8,8% superior a la del mateix mes del 2016. A l'octubre del 2017 s'han registrat 202.542 contractes de caràcter indefinit, el 9,97% del total, amb un increment del 21,4% sobre el mateix mes de l'exercici anterior. Un total de 1.829.642 contractes van ser temporals.

Báñez diu que es frena la creació d'ocupació a Catalunya

La ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, ha dit aquest divendres als mitjans de comunicació, després d'inaugurar unes trobades a Madrid, que s'està aturant la creació de llocs de feina a Catalunya perquè a l'octubre només s'han creat 1.700 noves ocupacions, quan en altres comunitats com Madrid o el País Valencià se n'han creat 39.000 i ha dit que "efectivament s'està parant la creació d'ocupació a Catalunya perquè l'estabilitat política és fonamental per a la creació d'ocupació i d'oportunitats i crec sincerament que la legalitat i l'estabilitat política són fonamentals per a la creació d'ocupació i oportunitats".