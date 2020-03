L’Estat demana perdó pel caos laboral

“Demano perdó”. La disculpa va sortir ahir de la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, pel retard amb el qual es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el decret en què es donaven a conèixer els detalls sobre quines empreses s’havien de paralitzar teòricament a partir d’ahir a canvi que els seus treballadors rebin un permís retribuït recuperable. De fet, el mateix text, publicat diumenge gairebé a la mitjanit, donava una moratòria d’un dia davant la impossibilitat de complir el termini d’inici. Així doncs, la seva entrada en vigor serà aquest dimarts.

La ministra va demanar perdó en dues ocasions: primer en una entrevista a Antena 3 i posteriorment en declaracions a La Sexta. Díaz va atribuir el retard a qüestions “tècniques” i no “jurídiques”, i es va apressar a negar que la nova mesura hagués generat cap discussió dins de l’executiu espanyol. “Sí que és cert que el caràcter tècnic de la definició de molts sectors va requerir una mica de temps. Demano disculpes, perquè sé perfectament la intranquil·litat que hi havia legítimament en molts sectors”, va insistir. Tot i negar possibles discrepàncies entre l’executiu espanyol, crida l’atenció que les disculpes vinguessin només d’una ministra de Podem.

El perdó de Díaz, però, no va calmar l’allau de crítiques tant per part de l’oposició i dels governs autonòmics com de les patronals. El portaveu del PP, Pablo Casado, va anunciar que el seu partit no donarà suport ni a aquest decret ni tampoc a l’anterior, el que teòricament prohibia els acomiadaments per força major per coronavirus. Per al líder popular, hi ha una “deriva” cap a les “tesis de Podem” en matèria econòmica, i va acusar el cap de l’executiu de “deslleial” i de “mentir” a la seva formació sobre la crisi sanitària.

Pel que fa als governs autonòmics, el del País Basc i el del País Valencià van ser els més durs. La consellera de Desenvolupament Econòmic i Infraestructures del govern basc, Arantxa Tapia, seguint la línia que ja va expressar diumenge el lehendakari, Iñigo Urkullu, va insistir que el seu executiu no comparteix el decret tot i assegurar que “ja està fet”. Per la seva banda, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va demanar seguretat per a les empreses que es paralitzen i els seus treballadors mitjançant una “flexibilitat exigent” del decret.

Liquidar impostos

“És una falta de respecte molt important cap al teixit empresarial i una improvisació tremenda”, va dir el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, davant de la publicació in extremis del decret. En declaracions a Ràdio Barcelona, va assegurar que “no es pot pensar que una empresa pot tancar en 24 hores sense que passi absolutament res”. El president de Foment va insistir en demanar la suspensió de la liquidació dels impostos. “Com volen que paguem els salaris si no hi ha activitat, si la facturació és zero?”, va qüestionar.

L’ajornament de les obligacions fiscals i els pagaments pendents a les administracions sense interessos ni recàrrecs durant tres mesos prorrogables va ser una de les reclamacions ahir de la Cambra de Barcelona. L’entitat que presideix Joan Canadell va celebrar a través d’un comunicat que finalment el govern espanyol ampliés el confinament, però va recordar que la mesura “arriba tard” i que “s’hauria d’haver fet fa més de dues setmanes”.

El col·lectiu que va ser més contundent, però, va ser el dels autònoms, que, de nou, ha sigut el gran oblidat del nou decret. El president de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms, Lorenzo Amor, va assegurar que l’executiu de Sánchez els ha deixat “abandonats i a la cuneta”. Amor va sol·licitar la suspensió de les quotes d’abril i maig i que es retorni la del març per “no abocar desenes de milers d’autònoms a la ruïna absoluta i al tancament de moltes empreses”. També va reclamar que se suspenguin tots els impostos i obligacions tributàries del primer trimestre.

Per si no n’hi hagués prou amb aquesta allau de crítiques, el ministeri de Sanitat es va despenjar ahir al vespre amb una ordre, aquest cop adreçada a les empreses dels sectors essencials: hauran de donar als seus treballadors una declaració de responsabilitat per facilitar la seva mobilitat cap a la feina.