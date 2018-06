La policia alemanya deté el president d'Audi pel Dieselgate

El president d'Audi, Rupert Stadler, ha sigut detingut aquest dilluns per la seva suposada implicació en el cas de les emissions de vehicles dièsel del grup Volkswagen. Segons va confirmar un portaveu de la multinacional alemanya, les autoritats del país germànic hauran de decidir ara si retenen el directiu.

La fiscalia alemanya va incloure el president de la firma entre els sospitosos acusats de frau i publicitat falsa per l'escàndol de les emissions de vehicles dièsel del grup Volkswagen.

A banda d'això, les autoritats del país ja van escorcollar la setmana passada l'apartament de Stadler i van assegurar que estan investigant 20 sospitosos, entre els quals també hi ha un altre membre de la junta directiva d'Audi.

Els fiscals alemanys van assegurar que tots els sospitosos estan sent investigats per presumpte frau i publicitat enganyosa pel seu paper per ajudar a comercialitzar vehicle amb software il·legal al mercat europeu.