Saint-Gobain acomiadarà 122 empleats a l’Arboç

La multinacional Saint-Gobain ha anunciat el tancament de la seva filial Saint-Gobain Glass a l’Arboç (Baix Penedès), cosa que comportarà l’acomiadament de 122 empleats. La companyia ha explicat en un comunicat que s’ha decidit aturar la producció perquè el forn de Saint-Gobain Glass estava arribant a la fi de la seva vida útil.

Fins ara, ha dit la companyia, es va anar fent manteniment per allargar la vida útil d’aquest forn esperant un canvi de tendència en el mercat, que no s’ha produït, sinó tot el contrari. “Lluny de millorar, aquesta tendència ha empitjorat cosa que, juntament amb la sobrecapacitat productiva, impedeix trobar alternatives a curt i mig termini que garanteixin uns mínims de producció i rendibilitat d’aquest forn”, ha indicat l'empresa.

A la planta de l’Arboç de Saint-Gobain es fabrica vidre al sector de l’automoció. El cessament de l’activitat afectarà a la divisió Saint-Gobain Glass, però no a Saint-Gobain Sekurit, que es mantindrà.Sekurit té actualment una plantilla de 250 empleats. “L’activitat de Saint-Gobain Sekurit a aquesta localitat no es veurà alterada de cap manera, ni en la producció ni en la logística, ni comportarà cap canvi per als clients de l’automoció”, ha assegurat la companyia. La decisió tampoc afectarà els altres negocis que la multinacional té a Catalunya, com Saint-Gobain Weber, La Plataforma de la Construcción, Distriplac i Devisa.

L'empresa ha indicat que la direcció de Saint-Gobain Glass iniciarà en un termini breu els processos de diàleg amb els representants dels empleats “amb vistes a aconseguir el millor acord possible, respectant el marc legal vigent i els drets dels seus empleats”.

Saint-Gobain és una multinacional francesa que va néixer el segle XVII per a fer el saló dels miralls del palau de Versalles. És dedica a fer materials per a la indústria i la construcció. A Espanya té marques conegudes com Sekurit, Autover o Norton per a la indústria, i Climalit Plus, Isover, i altres per al sector de la construcció. A Espanya té una plantilla de més de 5.000 persones, amb 31 fàbriques, més de 100 centres de distribució, 250 tallers i un centre d’R+D a Avilés.