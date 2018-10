La banca ja porta més de 45.000 M€ perduts a la borsa aquest any

Els sis bancs espanyols de l’Íbex-35 acumulen uns 45.600 milions d’euros de pèrdues en borsa aquest 2018. Des de la primera sessió de gener fins al tancament d’ahir, les accions d’aquestes entitats havien caigut entre un 12% i un 35%. La davallada va ser especialment intensa la setmana passada a causa de la sentència -posteriorment suspesa- del Tribunal Suprem sobre el pagament de l’impost sobre actes jurídics documentats, que obligava les entitats a pagar aquest tribut, que fins ara havia corregut a càrrec del client.

No obstant, les pèrdues ja s’arrosseguen des de fa mesos. El principal damnificat per l’espiral baixista des de principis d’any és el Banc Sabadell, fet que potser s’explica per la gran exposició de l’empresa al mercat hipotecari i als problemes que va patir durant la integració informàtica amb el banc britànic TSB. L’entitat presidida per Josep Oliu acumula unes pèrdues de capitalització (el valor en borsa de tot el banc) d’uns 3.300 milions en els gairebé deu mesos que portem d’any. L’acció ha caigut un 35,4%, dels 1,68 euros als 1,09 euros per títol.

Caixabank, en canvi, ha perdut un 11,8% en borsa i una caiguda del valor de més de 2.700 milions des del gener. Les accions van iniciar l’any a 3,97 euros i ahir van tancar a 3,50 euros, una reducció de l’11,8%. L’antiga caixa barcelonina és la que presenta una caiguda més petita, en termes percentuals, dels sis principals bancs espanyols.

Ahir, amb la presentació de resultats de CaixaBank i el Sabadell, les dues entitats d’origen català van remuntar i van tancar amb números verds una setmana que globalment va tornar a ser de pèrdues per a la banca. De fet, des del dia 18 d’octubre, quan el Suprem va fer pública la sentència, que va congelar l’endemà, les entitats han patit una davallada especialment pronunciada. Els més afectats han sigut els títols del Sabadell, amb un 7,7% de pèrdues en els últims vuit dies, seguit de Bankia i Bankinter, amb un 5,8% i un 5,3%, respectivament.

Previsions de pèrdues

Les caigudes recents del sector bancari s’expliquen, en part, per les previsions de pèrdues que circulen. Segons un informe de Moody’s publicat al març, si haguessin d’abonar retroactivament els impostos de les hipoteques als clients, les pèrdues dels bancs se situarien entre els 3.500 i els 4.000 milions d’euros. En canvi, altres fonts, com la consultora KWB Research, rebaixen la xifra a 982 milions.

Aquest 2018, les dues entitats espanyoles amb més presència internacional, Santander i BBVA, han caigut un 26,2% i un 28,2%, respectivament, amb una reducció de la capitalització de més de 23.000 milions en el cas del banc presidit per Ana Botín i d’uns 13.000 milions en el del banc d’origen biscaí. En canvi, Bankia és el segon banc amb una baixada més gran del valor dels seus títols, del 30,7%, amb una descapitalització de 3.800 milions. Per la seva banda, els títols de Bankinter han caigut un 12,4%, i el banc ha perdut prop de 900 milions d’euros de capital.