La restauració torna a servir taules però demana accelerar la represa

Després de 38 dies amb el menjar per emportar-se com a única taula de salvació, els bars i restaurants tornen avui a servir plats i canyes al seu interior (almenys al 30% de l’aforament) i omplir de nou les terrasses de clients. Tot i així, els sectors més afectats per les restriccions del Govern-se n’hi sumen d’altres com el comerç, l’esport o la cultura- ja demanen accelerar el pla de represa previst per la Generalitat per aconseguir remuntar les pèrdues que arrosseguen des que va començar la segona onada de la pandèmia. Des de la restauració adverteixen que, amb la capacitat escapçada, per a molts locals encara serà difícil aconseguir ser rendibles, per molt que mantinguin la carta dels ERTO.

“Tenim constància que el 20% dels locals no reobriran, i podria ser fins al 30%”, explicava ahir a l’ACN Jordi Roca, president del Gremi de Restauració de Sabadell. Una queixa recurrent dels darrers dies és que molts establiments no tenen terrassa i compten amb poques taules, de manera que pràcticament no notaran el primer tram de la represa. No serà fins al segon tram -el 7 de desembre, si les dades de contagis evolucionen positivament- quan podran obrir amb el 50% de l’aforament a l’interior. Sempre amb l’horari que marca el toc de queda, és a dir, de les 6 h a les 21.30 h. Precisament, per això la patronal del sector Fecasarm -que considera l’horari “insuficient i arbitrari”- demana ampliar-lo fins a les 23 h i, de manera progressiva, allargar-lo fins a la 1 h.

La pressió per accelerar la desescalada no es limita a l’aforament. Per als bars i restaurants de municipis de costa i muntanya, el confinament perimetral dels caps de setmana encara és un fre més important per al negoci. Molts viuen de les escapades de cap de setmana de clients d’altres parts del territori català, però malgrat l’inici de la desescalada no podran atendre aquest públic de divendres a diumenge.

“Necessitem de manera immediata el moviment entre províncies, sense mobilitat les mesures no serveixen de res”, afirmava a l’ACN Francesc Pintado, el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona (AEHT). Des de la patronal defensen que amb la limitació del 30% i la impossibilitat de moure’s a altres municipis els caps de setmana, l’hostaleria seguirà tocada, ja que les mesures només serviran per “minimitzar les despeses”, i en cap cas “guanyar diners”.

El comerç d’alguns municipis de platja viu una situació similar. El confinament perimetral també està castigant les botigues de poblacions com Platja d’Aro, que depenen del turisme per mantenir la persiana apujada. Els hotels se sumen a aquesta crítica al Govern, ja que amb el confinament perimetral no poden aprofitar els viatges de cap de setmana del turista local, després d’un estiu amb una davallada de visitants.

Clam de l’oci nocturn

Si hi ha un sector que ha fet evident el seu enuig per quedar fora de l’aixecament d’algunes restriccions, aquest és el de l’oci nocturn. El gremi ja va organitzar dissabte una protesta en forma de discoteca a l’aire lliure a la plaça Catalunya de Barcelona. La patronal Fercasarm insisteix que les sales haurien de reobrir, inicialment amb taules i cadires.

El sector té la vista posada en una data molt concreta, la nit de Cap d’Any, i proposa al Govern que apliqui un horari especial en aquesta ocasió. De moment, la clientela busca alternatives i dissabte la Guàrdia Urbana va detenir 80 persones en una festa sense mascaretes ni distància social a la muntanya de Montjuïc.