Andbank compra la filial espanyola del banc belga Degroof Petercam

La filial espanyola de Degroof passarà a mans andorranes. Andbank, la primera entitat andorrana, ha tancat la compra de Degroof Petercam Spain. Segons ha pogut saber l'ARA, aquesta operació es farà pública en les pròximes hores. La compra definitiva requerirà les autoritzacions del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Degroof és una banca privada que gestiona patrimonis per valor de 1.400 milions d'euros. La seu operativa de l'entitat és a l'avinguda Diagonal, a l'altura de la rambla de Catalunya, tot i que després de l'1 d'octubre del 2017 va traslladar la seva seu social a València. La decisió de vendre la filial (que, segons confirmen fonts del sector, és rendible i una de les banques privades més eficients a l'hora de gestionar patrimonis dels clients) respon a l'escàs volum del banc, que feia més difícil assumir les exigències reguladores imposades pel Banc Central Europeu.

Segons va publicar El Confidencial, entre els candidats a adquirir Degroof Petercam Spain també hi havia Morabanc (també andorrà), Singular Bank, Banco Alcalá i alguns fons d'inversió. D'aquesta manera, Andbank, controlat per les famílies Ribas i Cerqueda, creixerà al mercat espanyol en el rendible sector de la banca privada a costa d'una entitat que va ser fundada per un grup d'empresaris catalans durant els anys 90. El 1999 Degroof en va prendre el control pagant-ne 24 milions d'euros.