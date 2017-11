La bretxa salarial trigarà 70 anys a igualar-se

La diferència laboral entre homes està a dècades d'igualar-se. Segons l'última Enquesta Anual de Diversitat de Gènere de la consultora laboral Hays, basada en dades de l'Organitzacio Internacional del Treball de l'ONU, l'OIT, la mitjana de diferència de salaris entre homes i dones per fer la mateixa feina, a escala global, se situa en el 23%. L'estudi també remarca que aquest llindar no s'igualarà entre sexes fins al 2087.



Aquest estudi revela que gairebé la meitat de professionals a Espanya consideren que la seva feina no està ben remunerada, amb independència del seu sexe. El mercat laboral espanyol encara és molt poc divers, segons afirma l'enquesta, basada en una mostra a 4.000 persones.

Malgrat que les dones preguntades expressen tenir la mateixa ambició que els homes, el 82% dels llocs de direcció segueixen copat per professionals masculins. A més, el 68% dels enquestats van afirmar que el seu superior immediat també és un home. L'informe de la consultora especifica que aquest fet podria ser una explicació per a la bretxa salarial: la menor presència de dones en llocs de major rang, i per tant més ben pagats, a causa, en part, al fet que la maternitat alenteix el progrés de la seva carrera, argumenten a les conclusions de l'informe.

Hays també recorda que les estadístiques del departament de Treball dels Estats Units evidencien aquesta diferència. Si bé la bretxa salarial era inferior al 5% entre els treballadors de 22 a 24 anys que treballen a temps complet el 2016, la diferència s'amplia considerablement en la franja de les dones a partir dels 30 anys. En el mateix període, la diferència de salari entre homes i dones de 35 a 44 anys era del 16%.

A Espanya també hi ha aquesta percepció, ja que segons l'Enquesta de HAYS, el 47% de les dones consideren que no la seva feina no està remunerada de manera equitativa respecte a la dels seus companys masculins amb les mateixes capacitats. A més, segons l'informe de Hays el 51% de les dones consideren que optar per treballar de manera flexible pot limitar la seva carrera professional. Un altre dels motius que potencien les diferències és que les dones també tendeixen a treballar més a temps parcial o en sectors més mal remunerats, com el sector del comerç minorista, la cura o l'oci.

Segons Christopher Dottie, director general de Hays Espanya, "els professionals espanyols són ambiciosos, independentment del seu sexe, però l'ambició femenina es veu molt més minvada al llarg de la seva carrera, segons ens demostren els resultats d'aquesta enquesta, a l'hora d'accedir a llocs d'alta direcció. La nostra societat encara necessita compartir més responsabilitats familiars, i les empreses han de ser més valentes i estar decidides a trencar amb allò establert", assegura Dottie.