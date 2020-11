Brussel·les vol sancionar Amazon per abús de les dades de les empreses que hi venen

La victòria de Joe Biden a les eleccions nord-americanes no ha estovat una Unió Europea escarmentada després de quatre anys de mandat de Donald Trump. El mateix dia en què entren en vigor els aranzels a productes nord-americans pels ajuts a Boeing, Brussel·les anuncia un pas més en la seva croada contra les grans tecnològiques nord-americanes i els seves pràctiques monopolístiques. Aquest dimarts la vicepresidenta de Competència, Margrethe Vestager, ha anunciat que tira endavant un procés sancionador contra el gegant del comerç electrònic Amazon, per possibles pràctiques abusives amb les dades dels seus clients.

Aquesta investigació es va encetar el setembre de fa dos anys. Ara el departament de Vestager considera que ha recollit prou informació per iniciar la batalla legal. A més, ha obert una segona investigació sobre les normes que aplica el gegant del comerç electrònic perquè certs distribuïdors tinguin visibilitat a la cistella de la compra o puguin entrar en el circuït "Amazon Prime".

We reached the preliminary conclusion that @amazon illegally has abused its dominant position as a marketplace service provider in DE & FR. @amazon may have used sensitive data big scale to compete against smaller retailers. Now for @amazon to respond. @EU_Competition — Margrethe Vestager (@vestager) November 10, 2020

"Hem conclòs de manera preliminar que Amazon ha abusat il·legalment de la seva posició dominant com a proveïdor de serveis de comerç electrònic tant a Alemanya com França. Amazon hauria utilitzat dades sensibles a gran escala per competir contra proveïdors més petits. Ara és el torn d'Amazon per respondre", ha afirmat Vestager.

Com ha explicat la comissària danesa, França i Alemanya són els dos mercats europeus més importants per a Amazon i, després d'analitzar fins a 80 milions de transaccions i 100 milions de productes han conclòs que utilitza tècniques de big data per jugar amb avantatge competitiu respecte als petits comerciants que fan servir la seva plataforma.

"Amazon recull dades sobre el nombre d'unitats, els enviaments, els beneficis, les reaccions o comentaris de consumidors sobre certs productes dels proveïdors", ha dit Vestager. La preocupació de la Comissió és que amb aquesta informació "margina els tercers venedors i limita la seva capacitat de creixement".

Però, a més d'engegar el procés d'infracció sobre aquesta primera pràctica monopolística, la Comissió ha engegat aquest dimarts també una altra investigació per determinar si Amazon també abusa de la seva posició dominant en el funcionament dels algoritmes que permeten mostrar certs productes a la cistella de la compra i aquells que poden comptar amb l'etiqueta Amazon Prime, que indica que els clients premium poden rebre aquells productes de manera més ràpida o sense costos d'enviament. Segons Vestager, hi ha indicis que l'algoritme d'Amazon exclou la possibilitat d'afegir directament a la cistella de la compra certs productes i també dificulta que aquells que no volen utilitzar el circuit logístic propi d'Amazon puguin comptar amb l'etiqueta prime.

"Totes dues investigacions es focalitzen en preocupacions de les competències que són crucials perquè cada vegada més negocis depenen de les plataformes dominants", ha reblat la vicepresidenta de la Comissió.

Fins ara s'han sancionat empreses com Google per abús de posició dominant i Apple està sota una doble investigació per pràctiques similars a les que Brussel·les ha detectat en Amazon. En el cas de l'empresa fundada per Jeff Bezos, l'abús monopolístic es produiria pel doble paper que pren Amazon com a plataforma de comerç electrònic que pot fer servir qualsevol venedor. Amazon fa de taulell d'anuncis però al mateix temps anuncia els seus productes i, per tant, també fa la competència als minoristes que li paguen una comissió per anunciar-se al seu taulell.

Així, Brussel·les té indicis que Amazon recopila dades dels seus competidors o empreses que en fan ús per comercialitzar els seus productes per tenir un avantatge competitiu sobre ells a l'hora de vendre, una actuació molt similar a la que identifica en Google o Apple en les seves plataformes per descarregar-se aplis, per exemple. Aquesta mena de processos d'infracció poden acabar en una sanció de fins al 10% de la facturació de les empreses en qüestió i poden arribar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Amazon està sota la lupa no només de Brussel·les sinó també als Estats Units i a Alemanya, sota investigacions similars.