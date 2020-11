Calendari laboral 2021: dos macroponts per la Puríssima i el Pilar

L'any 2021 serà un exercici en què hi tornarà a haver un macropont festiu al mes de desembre, perquè el dia 6, el de la Constitució, cau en dilluns, mentre que el dia 8, la Puríssima, cau en dimecres. El calendari laboral de l'any vinent, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el juny passat, ja és oficial des d'aquest dijous.

Un any en què, a més del macropont del desembre, hi haurà dos ponts més, per Sant Joan i pel Pilar, i dos caps de setmana de tres dies, per Cap d'Any i per Tot Sants. El festiu del 12 d'octubre (serà un dimarts) també permetrà organitzar-se un pont de quatre dies.

Això, al marge dels ponts o caps de setmana llargs que hi pugui haver a cada municipi en funció de les festes locals. Per exemple, a Barcelona, on és festa per la Mercè, el 24 de setembre, hi haurà un altre cap de setmana llarg.

En canvi, no hi haurà pont per l'Onze de Setembre, la festa nacional de Catalunya, ja que el 2021 caurà en dissabte. I tampoc serà festa el dia de Sant Esteve, ja que l'any que ve Nadal cau en dissabte i Sant Esteve en diumenge. Cada ajuntament, com sempre, podrà escollir dos dies de festa local.

La Setmana Santa l'any que ve cau la primera setmana del mes d'abril. Divendres Sant és el 2 d'abril, mentre que la Pasqua Florida (el dia de la mona) serà el 5 d'abril, festiu a tot Catalunya menys a la Vall d'Aran, on aquesta festa es substitueix pel 17 de juny, Dia d'Aran.

De tots els festius, ho són només a Catalunya el 5 d'abril, el 24 de juny i l'11 de setembre, mentre que la resta ho són a tot el territori de l'Estat.