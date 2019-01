Calvet tirarà endavant el decret inicial si avui no hi ha consens entre taxi i VTC

Si aquesta tarda no hi ha un acord de consens entre tots els implicats en la guerra del taxi, la Generalitat tirarà pel dret. Així ho ha assegurat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, durant la roda de premsa posterior al consell de govern d'aquest dimarts. Calvet es reunirà aquesta tarda amb l'ATM, representants dels taxis i els VTC (per separat, en el cas dels dos últims). En la trobada els demanarà que defensin amb informes jurídics i econòmics l'interval de temps que reclamen a la Generalitat i si no es posen d'acord tirarà endavant la versió inicial del decret, que establia un període de 15 minuts d'antelació per reservar un VTC.

Calvet ha reconegut que les posicions estan "molt allunyades". Els taxistes demanaven en un principi un temps d'espera de 24 hores, els VTC no volen cap tipus de limitació i l'AMB, a través de la seva presidenta, Ada Colau, plantejava un interval d'una hora que quedés recollit dins el decret del Govern. El conseller ha deixat clar que requerirà "documentació jurídica sobre una xifra o una altra", per evitar que qualsevol opció més enllà dels 15 minuts pugui ser tombada als tribunals.

Fins ara cap de les parts ha justificat amb informes jurídics quin ha de ser el temps que l'usuari hauria d'esperar quan reserva un servei d'Uber o Cabify. Com a govern només modificarem aquest plantejament si hi ha consens", ha dit Calvet, que ha tornat a defensar la seva proposta inicial com una "oportunitat" per a tots dos col·lectius.

Diàleg sense "xantatges"

A més, ha dit que aquest procés de diàleg s'ha de produir sense "xantatges". Dissabte la Generalitat va fer un pas enrere respecte a l'esborrany inicial del decret i va oferir als taxistes estudiar una forquilla de temps addicional en funció de criteris territorials i ambientals. Tot i així, aquesta opció es va donar sense xifres concretes i va semblar insuficient al taxi, que va votar en assemblea mantenir la vaga de manera indefinida.

"Si no es dona la robustesa jurídica no ho considerarem i tirarem endavant el decret llei [inicial]", ha insistit Calvet. La idea del conseller era aprovar la tramitació del text en un termini d'unes tres setmanes, però la protesta dels taxistes i els VTC va congelar l'aprovació. "El govern no improvisa, pensa i exposa solucions. Si això ens porta a un calendari més llarg, seran setmanes ben emprades", ha dit.