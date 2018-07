Les cancel·lacions de Vueling per la tempesta de dilluns afecten més de 14.300 passatgers

La forta tempesta que va caure dilluns a primera hora sobre l'àrea de Barcelona i que després va avançar cap a Marsella, a França, va provocar la cancel·lació de 29 vols al Prat i va afectar un total de 14.300 passatgers de Vueling a tota la seva xarxa.

La companyia ha concretat avui que 5.000 d'aquests viatgers van patir les cancel·lacions registrades a l'aeroport català, que va quedar paralitzat durant 45 minuts com a conseqüència de les precipitacions.

La resta dels afectats són passatgers que havien d'agafar un vol operat per Vueling en altres aeroports i que van patir les regulacions que es van dur a terme a l'àrea de control de Marsella, que van generar encara més retards. En el total aquesta aerolínia va haver de cancel·lar un total de 86 vols.

La companyia ha assegurat a l'ARA que "el 78% dels clients afectats van volar o volaran als seus destins entre ahir, avui i dimecres". La resta, segons informa l'aerolínia, han optat per canviar de ciutat de destinació o bé perquè els reemborsin el preu del bitllet.

El gestor de navegació aèria a Espanya, Enaire, va informar ahir al seu compte de Twitter que l'episodi de pluges d'ahir el va portar a prendre la decisió d'imposar demores significatives al Prat per una qüestió de seguretat.

"Quan passa un imprevist d'aquest tipus Vueling sempre és l'operador més afectat en gruix de passatgers perquè aquesta companyia sola opera gairebé el 40% dels vols del Prat", explica Òscar Oliver, director general del Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO) i exdirector comercial d’Aeroports de Catalunya.

Oliver assegura, a més, que aquest estiu s'hi sumen diversos factors que podrien provocar que aquesta temporada fos especialment dramàtica al Prat, com ara les vagues dels controladors aeris francesos o nous caos en el control de passaports. "Avui ja he vist algunes queixes per cues de passatgers a Twitter; no m'agradaria que es repetís el que va passar ja l'estiu passat", conclou Oliver.