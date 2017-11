Brussel·les sospita que les ajudes públiques a les centrals elèctriques de carbó espanyoles són il·legals

La Comissió Europea complica els plans del govern espanyol per mantenir obertes les centrals elèctriques de carbó. Brussel·les sospita que les ajudes que l'Estat ha donat des de l'any 2007 a 14 d'aquestes centrals espanyoles són il·legals i ha anunciat aquest dilluns que obre una investigació per analitzar-ho en profunditat. Les ajudes arriben als 440 milions d'euros, uns diners que les empreses haurien de tornar si l'executiu comunitari confirma que són il·legals.

Espanya ofereix les subvencions a les centrals tèrmiques per instal·lar filtres per reduir les emissions de gasos contaminants, un fet que suposaria una vulneració d'un dels principis de la normativa europea mediambiental: "Qui contamina paga", subratlla en un comunicat la Comissió Europea. Segons Brussel·les, els governs de la UE no poden concedir subvencions públiques "per ajudar les empreses a complir amb les normes obligatòries europees de medi ambient".

Brussel·les anuncia l'obertura d'una investigació enmig de la polèmica a Espanya entre el govern espanyol i Iberdrola per les centrals de carbó. L'elèctrica té la intenció de tancar totes les seves plantes de carbó per reduir la contaminació i lluitar contra el canvi climàtic. El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, s'hi oposa perquè considera que la mesura posa en risc el subministrament elèctric.