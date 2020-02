La misteriosa casa de Pedralbes: de Pujol Jr. al dictador d’Angola

Aquesta és la història d’una casa misteriosa. No està encantada, però al seu voltant hi ha moltes incògnites difícils de resoldre.

Diguem-ho ràpid: José Eduardo dos Santos, controvertit president d’Angola durant dècades (1979-2017), viu en una mansió de Pedralbes. La dada resulta encara més xocant si descobrim que el mateix immoble va pertànyer a Jordi Pujol Ferrusola, àlies Júnior. ¿De qui és avui la casa i, sobretot, com va passar del primogènit de l’expresident de la Generalitat al segon dirigent més longeu d’Àfrica?

El Registre de la Propietat número 19 de Barcelona s’ha negat a informar de qui és l’immoble actualment adduint que el dret a la informació no és aplicable en aquest cas. Queda el dubte, doncs, de si la casa és de Dos Santos o si l’ha llogat.

La mansió és a la cantonada entre els carrers Moneders i Santa Caterina de Siena, a tocar de l’entrada 10 de la ronda de Dalt. Quan l’ARA la va visitar fa uns dies s’hi veia una moderada activitat. Unes setmanes enrere El Confidencial va comprovar in situ com el seguici de l’exlíder angolès entrava a la residència carregat de menjar i capses de vi. La presència d’un reporter va alertar els guardaespatlles, que el van retenir fins que els Mossos d’Esquadra van intervenir-hi. Eduardo dos Santos va arribar a treure el cap en plena disputa. El periodista havia anat fins a la casa perquè el seu mitjà coneixia els 715.000 documents que s’han filtrat i que descobrien, entre moltes altres coses, on viu Dos Santos. Els denominats Luanda Leaks -publicats per un grup de mitjans internacionals- mostren com la riquesa multimilionària de la família Dos Santos prové de l’espoli de la riquesa natural d’Angola. Principalment, petroli i diamants. A més de l’imponent xalet, Dos Santos disposa d’un ampli grup de treballadors que viuen a la casa del davant.

Fa temps que Dos Santos visita Barcelona. El 2013 la televisió pública portuguesa RTP va saber que l’aleshores president angolès era a la capital catalana per tractar-se d’un càncer. El govern del país va confirmar-ho, però va negar que fos per tractar-se de cap malaltia. Segons va confirmar llavors l’Abc, el líder angolès ja va residir puntualment a la casa del carrer Moneders, que va llogar. Tres anys després, el 2016, Crónica Global va explicar que Dos Santos vivia a Pedralbes, tot i que en un xalet diferent de l’actual.

Llavors es va especular sobre si la presència de Dos Santos a Barcelona responia a les dures negociacions que la seva filla mantenia amb CaixaBank. L’entitat, encara presidida per Isidre Fainé, volia comprar el banc portuguès BPI, on ja controlava la majoria de les accions (un 44%) però tenia limitat els seus drets de vot al 20%. Això va donar lloc a una llarga batalla amb Isabel dos Santos, la filla del petrodictador i segona accionista del BPI, amb tan sols el 19%. Fainé va negociar amb Isabel dos Santos a Londres i, fins i tot, en una estació d’esquí suïssa. Curiosament, cap d’aquestes reunions es va produir a Barcelona.

Coneguda pel seu malnom de Princesa d’Àfrica i amb una fortuna d’uns 2.200 milions de dòlars segons Forbes, Isabel dos Santos finalment va haver de cedir el control del BPI, ara en mans de CaixaBank.

Per cert: ¿saben cap on va volar Isabel dos Santos el divendres previ a la publicació dels Luanda Leaks? Efectivament, a Barcelona. Previsiblement, per visitar el seu pare al carrer Moneders.

Pagat en metàl·lic

I què hi pinta Jordi Pujol Ferrusola aquí al mig? Ell era el propietari de la mansió des del 2003, d’acord amb un informe de la UDEF entregat al jutge Pablo Ruz el 2014, segons va publicar l’ Abc. Aquell mitjà va comprovar que la casa abans havia sigut d’un exdirectiu del RCD Espanyol i que Júnior l’hi va comprar en metàl·lic per 2,5 milions d’euros, tot i que mai va inscriure el canvi al Registre de la Propietat. El venedor va seguir rebent els rebuts d’impostos municipals, com va explicar al rotatiu madrileny, que va parlar amb ell preservant-ne l’anonimat.

L’advocat de Júnior confirma a l’ARA que la casa va deixar de ser seva el febrer del 2014, quan es va dissoldre el condomini que tenia amb la seva exdona, Mercè Gironès, com a conseqüència del seu divorci. Gironès es va quedar la casa. L’immoble es va valorar llavors en quatre milions perquè Gironès, segons les investigacions judicials, li va pagar a Júnior un xec de dos milions per la seva meitat.

A partir d’aleshores, el rastre de la mansió es perd, i no ha sigut fins fa unes setmanes que s’ha descobert qui és el seu actual inquilí. Ni més ni menys que José Eduardo dos Santos. Però ¿de qui és actualment aquest immoble i com s’ha convertit en la residència de gent tan distingida? Aquest és un altre dels misteris que queden per resoldre.