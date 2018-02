Ja gastem un de cada quatre euros del cistell de la compra a Mercadona

L'imperi de Mercadona no para de créixer. El 2017 va incrementar la seva quota de mercat en 1,2 punts percentuals, fins a superar ja el 24%. És a dir, que un de cada quatre euros dels que els espanyols dediquen a omplir el cistell de la compra se'ls gasten a Mercadona. Aquestes són les xifres que anualment posa sobre la taula la consultora Kantar Worldpanel, que constata com Mercadona torna a guanyar quota, després d'haver-se frenat lleugerament els últims anys. De fet, com ha explicat Florencio García, el director del departament de distribució d'aquesta consultora, un 90% dels espanyols van anar, com a mínim, una vegada a comprar a Mercadona el 2017.

El setembre del 2017 Mercadona tenia un total de 1.626 establiments repartits arreu d'Espanya. Segons García, aquesta cadena de supermercats se n'ha sortit en el seu intent de "tornar a ser la cadena de moda", amb una renovació de la imatge, el llançament d'una nova plataforma de compra online que encara no s'ha produït i la introducció de novetats a través de nous proveïdors. A més, malgrat tenir una plataforma digital precària, Mercadona és el líder destacat de vendes online. De fet, el consum per internet es manté en una quota mínima i creix només un 1% respecte a l'any anterior. "Sembla que trigarà, però no s'ha de subestimar, perquè un 65% de les llars espanyoles han comprat com a mínim una vegada a Amazon", ha explicat Florencio García.

Després de Mercadona, l'altra cadena que ha aconseguit millorar considerablement la posició és Lidl, però a una distància considerable de Mercadona, un 4,7% (0,2 punts percentuals més que l'any anterior). Tal com ha explicat García, Lidl ha fet recentment un gran esforç de màrqueting en productes com ara la roba i la cosmètica, però també el producte gurmet i ecològic, que li ha permès anar creixent.



Tot i això, els mateixos autors d'aquest informe han insistit que els "supermercats regionals", és a dir, els que són propis de cada comunitat autònoma, aguanten amb força el creixement de la resta de grans supermercats i, de fet, serien la segona cadena a la majoria de comunitats autònomes si es comptabilitzessin com a tal (tenen un 11,3% de quota). A Catalunya, aquests serien establiments com ara Bon Preu, Condis i Caprabo. Els autors d'aquest informe han aclarit a l'ARA que no es poden segregar aquestes dades per comunitats, però ha destacat el paper que tenen aquests tres negocis a Catalunya i també el de Bon Àrea, que està al 'top 3' de venedors de frescos a Catalunya. Sobre el creixent protagonisme de cadenes com Casa Ametller, per exemple, García explica que tenen un creixement molt vinculat a les grans ciutats i centres urbans, i que va lligat a l'augment del consum de producte ecològic i de proximitat, que ha recuperat un espai que tradicionalment ocupaven els petits comerciants.

4.599 euros a l'any per omplir el cistell

Els catalans gasten un 10% més que la mitjana espanyola

D'altra banda, l'informe constata de nou un repunt del consum de les llars, una tendència que l'any passat s'havia revertit precisament perquè la recuperació econòmica havia fet recuperar amb més força el consum de la restauració, per exemple. De mitjana, els espanyols van gastar 4.190 euros per omplir el cistell de la compra amb productes d'alimentació, drogueria i higiene familiar, una xifra un 1% superior al 2016 però inferior als 4.599 euros que van gastar de mitjana els catalans, que com és habitual són els que van gastar més. Respecte al 2016, els catalans van gastar un 0,9% més. Els autors de l'informe de Kantar destaquen que fins al setembre, el consum a Catalunya avançava amb molta més força que a la resta d'Espanya, però es va frenar aleshores. Tot i això, el resultat final ha estat en línia amb la mitjana de l'Estat, perquè "l'alimentació és molt més estable que altres tendènies de consum", segons García.