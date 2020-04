Els catalans, els més perjudicats pel no ajornament de la campanya de la renda

El govern espanyol ha decidit mantenir la campanya de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) malgrat la crisi econòmica derivada de la pandèmia del covid-19. Una decisió que no comparteixen alguns fiscalistes, que consideren que pot provocar problemes de liquiditat a algunes famílies.

L'argument del govern espanyol per mantenir la campanya sense ajornaments és que la majoria de declaracions de la renda són a tornar i això pot significar una injecció de liquiditat per a moltes famílies.

Però en el cas de Catalunya, el percentatge de famílies que es beneficien de la devolució és molt inferior al d'Espanya. És a dir, hi ha més contribuents que els tocarà pagar que no que cobraran.

La causa d'això són les retencions a compte, una peculiaritat que legisla l'Estat i que la Generalitat no té capacitat de modificar. Però, en canvi, el Govern sí que pot modificar el tipus de la meitat de l'impost.

El problema, explica Carme Jover, vicepresidenta de la comissió de fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya, és que l'escala de retencions la fixa l'Estat, però la meitat de la tributació la regula la Generalitat, que té els tipus més alts d'Espanya.

Així, explica aquesta fiscalista, l'escala de retencions a compte va del 19% al 45%, però l'escala de la part catalana de tributació va del 21,5% al 48%. "Per tant –explica Jover–, la retenció a compte a Catalunya (el que es descompta cada mes de la nòmina) és la mateixa que a la resta d'Espanya, però la tributació és més alta".

Aquest sistema provoca que a Catalunya hi hagi un decalatge entre el que s'ha pagat a compte de l'IRPF mes a mes i el que s'ha de tributar finalment en el moment de fer la declaració. I això provoca que a Catalunya hi hagi menys declaracions amb dret a devolució que a la mitjana de l'Estat.

Segons les dades d'Hisenda, l'any passat gairebé un 70% de les declaracions de la renda a Espanya van ser amb dret a devolució. Però a Catalunya aquest percentatge és sensiblement inferior, del 60%.

Però, a més, les previsions que fa Hisenda per la declaració del 2019 (la que s'ha de presentar ara) deixen palès aquest efecte provocat per la tributació més elevada a Catalunya. Així, segons les dades facilitades per l'Agència Tributària de l'Estat, aquesta campanya es preveu que a Catalunya es presentin 2,78 milions de declaracions, un 1,4% més que l'any passat. D'aquestes declaracions, es preveu que 1,66 milions siguin amb dret a devolució, un 1,5% menys que l'any passat i un 59% del total.

Les quanties d'aquestes devolucions contradiuen l'argument del govern espanyol en el sentit que la renda suposarà una injecció de liquiditat a les famílies. La previsió de l'Agència Tributària és que l'Estat ingressi un saldo favorable de més de 1.300 milions d'euros dels catalans en aquesta declaració de la renda.

Previsions d'Hisenda

Les previsions facilitades per l'Agència Tributària indiquen que en diners la quantitat a ingressar per Hisenda a Catalunya per la campanya de la renda d'aquest any sumarà 3.140 milions d'euros, quasi un 10% més que l'any passat. En canvi, la quantitat que Hisenda haurà de tornar als catalans serà de 1.817 milions d'euros, quasi un 4% menys que l'any passat.

El saldo és, doncs, de 1.323 milions d'euros, que l'Estat ingressarà dels catalans en la campanya de la renda. Per això, la vicepresidenta de la comissió de fiscalistes del Col·legi d'Economistes considera que està bé mantenir la campanya de la renda, perquè els que tenen dret a devolució puguin ingressar els diners i millorar la seva liquiditat, però considera que s'hauria d'haver ajornat els períodes de pagament per als que han de pagar a Hisenda.

De moment l'Agència Tributària manté el seu calendari i als que els toqui pagar han de fer el primer pagament abans del 30 de juny (el 25 de juny si ho tenen domiciliat). Un pagament de com a mínim el 60%, si fraccionen el pagament; l'altre 40% es pot pagar al mes de novembre.