"La gent ja té ganes de venir". És una de les frases més repetides entre els gestors i treballadors dels centres comercials barcelonins, que, amb l'entrada del seu territori a la fase 2 del desconfinament, han reobert les portes aquest dilluns després de mesos sense activitat.

Tots els centres comercials de Barcelona han tornat a l'activitat i en tots la majoria d'establiments han apujat la persiana, amb molt poques excepcions. "Preveiem que obrin tots els locals. Hem treballat perquè ho poguessin fer avui i els pocs que no ho facin obriran al llarg d'aquesta setmana", assegura Óscar Bermúdez, director de màrqueting de Diagonal Mar, al districte de Sant Martí.

El centres i els comerços han tornat a la feina amb més mesures de seguretat que mai i amb aforaments limitats al 40% en el cas de les botigues i del 30% en les zones comunes per evitar aglomeracions. Aquestes xifres s'incrementen deu punts amb l'arribada de la fase 3, com passarà aquest dilluns al Camp de Tarragona, l'Ebre i l'Alt Pirineu. A més, els centres han aplicat mesures als aparcaments –on deixen una plaça buida entre cotxes– i han reestructurat els sistemes de ventilació i neteja de zones comunes. Alguns, com El Triangle, obliguen els visitants a dur mascareta.

Més espai a les botigues

En el primer matí d'activitat la presència de compradors a Barcelona era molt inferior al 30%. "Hem vingut perquè sabíem que obrien i ens calia comprar roba des de fa temps", expliquen l'Óscar i l'Aroa, pare i filla que han anat al centre comercial Glòries.

Les botigues de moda són les principals beneficiades de la reobertura dels centres, ja que bars i restaurants fa dies que treballen en terrasses, mentre que altres negocis, com ara supermercats, i òptiques, no han tancat en cap moment. En aquest sentit, els establiments han fet mans i mànigues per complir els requeriments de seguretat, dins del marge que els permet la llei. En general, però, els compradors no han trobat dificultats: "Està tot molt ordenat i molt higiènic", destaca l'Óscar. "Igual que sempre, excepte els emprovadors", afegeix l'Aroa. La Pilar, que ha anat a comprar roba amb les seves dues filles, la Sarai i la Núria, destaca que hi ha més espai lliure i que "et fan entrar per un lloc i sortir per un altre".

És el cas de la botiga que Pampling, una cadena de samarretes, té a Diagonal Mar. Com la resta de locals, a l'entrada hi ha un cartell amb la quantitat màxima de persones que hi pot haver a l'interior, en aquest cas sis, juntament amb una ampolla de gel desinfectant. Un cop a dins, els responsables de l'establiment l'han reorganitzat: mentre que abans tenia tres passadissos, ara els prestatges s'ubiquen enganxats a les parets i en una illa central. A terra, una sèrie de fletxes marquen tant el sentit que cal seguir per moure's dins de la botiga com la distància a mantenir entre persones. També assenyalen les distàncies que cal respectar quan es fa cua a la caixa.

En canvi, al local del davant, ocupat per la cadena de moda Jack&Jones, els clients no tenen indicacions a terra més enllà de les línies davant de les caixes per evitar aglomeracions. "No fem seguir fletxetes a terra", explica la Sonia, que hi treballa d'encarregada.

Un dels riscos principals en el cas de la roba són els emprovadors, ja que són espais molt petits. Totes les botigues els desinfecten després d'utilitzar-se, però cadascuna tracta de manera diferent la roba que s'emproven els clients. En el cas de Jack&Jones, si un client s'emprova una peça exposada als prestatges –les que surten del magatzem estan embolicades amb plàstic–, els encarregats de la botiga la desinfecten amb un vaporitzador i un esprai. Si finalment el client no la vol, es repeteix l'operació i es deixa aïllada 24 hores abans de tornar-la a posar al prestatge. En canvi, a Pampling, compten amb un esprai desinfectant amb el qual no cal ni vaporitzar la roba ni deixar-la en quarantena.

Tant a les botigues com en diversos punts dels centres comercials –especialment als accessos– s'hi troben dispensadors de gel desinfectant a l'abast del públic. No obstant, tot i que es va dir que els centres donarien una mascareta a tots els visitants, aquesta mesura no s'ha implementat.

Obertura amb rebaixes

La resposta dels clients és la gran incògnita d'aquesta setmana de reobertura, però el sector és optimista. Les cadenes han fet coincidir la tornada a l'activitat amb ofertes i rebaixes, una situació que el petit comerç va intentar evitar i que el govern espanyol va voler prohibir. "Hem adaptat les ofertes", explica la Sònia sobre Jack&Jones, mentre que en el cas de Pampling han mantingut les ofertes i hi han afegit "una oferta de liquidació amb models més antics", explica el Sergio, que gestiona la botiga del grup a Diagonal Mar.

"Nosaltres depenem més del turisme que dels clients nacionals i hem patit una baixada de vendes en botigues de carrer", indica el Sergio. La manca de clientela estrangera farà que els centres comercials d'àrees turístiques pateixin més, com a mínim inicialment, però "dins de tots els aspectes dolents, es va portant", afegeix amb cert optimisme.