El comerç barceloní exigeix obrir: “Hem demostrat que ho fem bé”

La permanència de Barcelona en la fase zero significa que el comerç d’aquesta zona seguirà tancat com a mínim una setmana més, una decisió que el sector veu com una condemna. “Em costa trobar qualificatius”, diu Roger Gaspa, president de Foment Comerç. “Cada dia que passa compta, i cada setmana que seguim sense poder obrir l’índex de mortalitat de les empreses augmenta”, afegeix.

Aquesta mateixa setmana Barcelona Oberta va publicar una enquesta en què assegura que el 35% dels comerços no tornaran a obrir després d’aquesta crisi. “Al pas que anem això es quedarà curt”, protesta Gaspa.

“Hem dit per activa i per passiva que els empresaris del comerç tenim claríssima la nostra responsabilitat per garantir que es pugui fer la compra de manera segura. Que ens deixin demostrar-ho!”, afegeix aquest líder patronal.

Les agrupacions del sector destaquen que els comerços que han pogut obrir durant aquests dos mesos de confinament obligatori -com els estancs, les farmàcies o les botigues d’alimentació- demostren que saben obrir les botigues preservant la salut pública. “Que es preocupin pels botellons i per les aglomeracions a Collserola, això sí que ho hem de corregir, però els comerços han demostrat que es pot obrir i la resta també ho demostraran”, reitera Gaspa.

Una opinió gairebé idèntica a la d’Àlex Goñi, president de Pimec Comerç. “El problema comença a ser greu. Ja hem passat dos finals de mes i ara anem pel tercer. Tenim la restauració i les terrasses tancades a Barcelona”, lamenta. A més, Goñi creu que el sistema de cita prèvia que han de seguir les botigues les perjudica. En canvi, negocis com les perruqueries (que “ja han obert gairebé totes”, segons explica) sí que estaven ben preparats per a un sistema de reserves perquè és com treballen habitualment. Per a Goñi l’ideal seria fer com als País Basc, on “han passat de la fase zero a una fase u molt sui generis : el comerç pot obrir i els restaurants poden servir a les terrasses; la resta continua igual”.

Preocupació pel futur

Tot el sector veu amb preocupació com quedarà el paisatge després de la pandèmia. “Pràcticament dos mesos de comerços tancats han deixat els calaixos buits. Els crèdits ICO no estan funcionant i ens estem endeutant. Estem al límit”, va dir ahir Salva Vendrell, president de Barcelona Comerç, en un comunicat. “Petaran molts negocis, i això són famílies i negocis que generen impostos. Que tot això se’n vagi en orris ens preocupa”, conclou Àlex Goñi.