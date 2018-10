El comerç electrònic genera 15 milions de desplaçaments a l'any a Barcelona

Internet cada cop genera més vendes per al comerç, però l'entrega a domicili també ha provocat un augment del trànsit als carrers de les grans capitals del món. A Barcelona, l''e-commerce' (o comerç electrònic) va generar 15,5 milions de desplaçaments relacionats amb les entregues a domicili durant l'últim any, segons l'estudi de la consultora RBD Consulting Group encarregat per l'associació de comerciants Barcelona Oberta, que l'ha presentat aquest dimarts.

És per això que l'entitat de botiguers demana potenciar el format de 'click & collect', és a dir, que els clients comprin per internet però recullin la comanda a la botiga, per reduir la congestió i optimitzar els desplaçaments. L'estudi de RBD Consulting Group assegura que gairebé el 18% de les entregues a domicili requereixen que el missatger faci una segona visita perquè el comprador no és a casa i que, de mitjana, prop d'un 9% de les compres s'acaben retornant.

"Són 15 milions de desplaçaments que es podrien convertir en visites a les botigues dels eixos comercials de la ciutat", ha destacat Roger Gaspa, soci director de la consultora. Tot i així, actualment el 'click & collect' tan sols representa un 14% del total de les vendes respecte al 75% que suposen els enviaments a domicili.

De fet, segons el mateix informe, el comerç electrònic també és una de les raons per les quals els barcelonins s'allunyen cada vegada més del centre per anar a comprar. Els eixos comercials del centre han patit una caiguda de gairebé el 9% en l'afluència dels residents a Barcelona en els últims cinc anys. Aquesta dada és especialment preocupant en punts com la plaça de Catalunya, on les visites dels barcelonins han caigut pràcticament un 25%. Aquesta davallada s'ha vist compensada, però, per l'augment del turisme de compres, que va créixer un 7,2% en la mateixa zona.

Preocupació per l'augment dels lloguers

Encara que l'auge d'internet és un dels temes de debat més recurrents al sector, el principal maldecap de la majoria de botiguers és l'immobiliari. Per al 48% dels botiguers de Barcelona recollits per l'enquesta, la primera preocupació per al seu negoci és el preu del lloguer, una xifra que s'estira fins al 61% en el cas dels establiments del centre de la ciutat "El comerç no és persistent fins a l'infinit", ha recalcat Gaspa.

A més, els locals dels eixos cèntrics de Barcelona també són més dependents de les compres dels turistes i se senten més vulnerables davant d'una possible caiguda de la facturació. Segons l'estudi, una caiguda de les vendes del 20% en aquestes zones de la ciutat provocaria el tancament de 1.300 comerços i la pèrdua de més de 7.000 llocs de treball.