El comerç minorista es va desplomar un 17% al març per l'inici del confinament

El comerç minorista es va desplomar quasi un 18% a Catalunya el mes de març, coincidint amb l'inici del confinament per la pandèmia del covid-18, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons l'INE, el comerç minorista a Catalunya va experimentar un descens de les vendes del 16,8%, superior a la mitjana de l'Estat, on la baixada va ser del 14,3%. Només les Canàries i Múrcia, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, van experimentar una caiguda superior que Catalunya.

Totes les comunitats van experimentar un fort descens, tot i que menor a Galícia (-8,6%), Castella-la Manxa (-11,1%) i el País Valencià (-11,1%).

L'INE reconeix que les dades corresponents al mes de març no tenen precedents, ja que per l'estat d'alarma la segona quinzena es va tancar el comerç, excepte les gasolineres, estancs i establiments d'alimentació i productes de primera necessitat. Tot i això, dona validesa a les dades per la gran resposta dels comerciants a la seva enquesta.

Segons les dades de l'INE, a Espanya tots els sectors del comerç van perdre vendes excepte l'alimentació, que va augmentar-les un 8,4%. La resta de sectors es van moure en taxes negatives. Les pèrdues més importants afecten l'equipament personal (-54,3%), l'equipament de la llar (-33,3%) i les gasolineres (-26,6%).

El descens de les vendes va afectar tots els models comercials. Els comerços que formen part de petites cadenes van perdre un 26,4% de les vendes, les grans superfícies van patir una baixada del 25,7%, i els comerços amb un sol establiment va perdre el 16,5% de les vendes. El format que va patir menys va ser el de les grans cadenes, amb un descens del 5,7%.

Impacte en l'ocupació

Segons l'INE, el descens de vendes al març es va traduir en una pèrdua d'ocupació. En concret, l'organisme situa la pèrdua d'ocupació en el comerç a nivell estatal en el 0,4%, mentre que Catalunya l'estableix en el 0,3%. Curiosament, l'ocupació del comerç creix en dues comunitats: el País Valencià (+0,8%) i la Rioja (+0,5%).