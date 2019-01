La guerra comercial amb els Estats Units alenteix el comerç exterior de la Xina

El comerç exterior de la Xina va créixer un 9,7% el 2018 respecte a l'any anterior, una xifra que representa un alentiment de 4,5 punts percentuals a causa de factors com la guerra comercial que el país asiàtic manté amb els Estats Units, segons xifres divulgades aquest dilluns per l'Administració General de Duanes de la Xina.

En l'acumulat total del 2018, les exportacions van augmentar en un 7,1% interanual, mentre que les importacions ho van fer en un 12,9%, cosa que va provocar una reducció del 18,3% en el superàvit comercial, segons les dades de l'Administració General de Duanes, comptabilitzades en iuans.

El superàvit comercial amb els Estats Units, una de les principals raons que va esgrimir el govern dirigit per Donald Trump per elevar els aranzels a productes xinesos, es va eixamplar en un 14,7% durant el 2018 i es va situar en 2,14 bilions de iuans (316.685 milions de dòlars o 275.989 milions d'euros).

Els intercanvis de la Xina amb aquest país van registrar un augment del 5,7% fins a arribar a un volum de 4,18 bilions de iuans (618.572 milions de dòlars, 538.865 milions d'euros). Aquest registre, tot i mantenir-se en xifres positives, posa en evidència l'efecte de la guerra comercial entre els dos països, ja que el 2017 l'avanç va ser del 15,2%.

En un context global, els analistes apunten a les debilitats de l'economia xinesa en un context d'alentiment de l'economia mundial i als efectes negatius de la disputa aranzelària, pendent encara de les negociacions entre Pequín i Washington.

Més inversió a Espanya

D'altra banda, la inversió de la Xina a Espanya va arribar l'any passat als 1.170 milions de dòlars (1.020 milions d'euros), fet que suposa un increment del 162% en relació a l'any 2017. Aquest increment contrasta amb el descens de la inversió xinesa experimentat en el conjunt d'Europa del 72% o del 83% als Estats Units.

Segons un estudi publicat pel despatx d'advocats Baker McKenzie amb Rhodium Group, Espanya se situa en el sisè lloc de la inversió xinesa en el continent europeu, només per darrere del Regne Unit, Suècia, Alemanya, Luxemburg i França.

Les xifres aconseguides el 2018 es deuen principalment a transaccions rellevants, com l'adquisició per part d'Orient Hontai Capital del 53,5% d'Imagina Media, per 885 milions d'euros, la cinquena inversió més elevada a Europa realitzada per companyies xineses l'any passat.

Per contra, als Estats Units la caiguda de l'interès xinès és "especialment cridanera", ja que ha passat de captar 45.630 milions de dòlars (39.750 milions d'euros) el 2016 a 29.000 milions de dòlars (25.260 milions d'euros) el 2017 i 4.800 milions de dòlars (4.180 milions d'euros) el 2018, llastada per la guerra aranzelària entre els dos països.

Per la seva banda, a Europa, encara que amb un millor comportament que a l'Amèrica del Nord, les operacions tancades van arribar a un import total de 22.500 milions de dòlars (19.600 milions d'euros), després de baixar un 70% respecte a un any enrere.