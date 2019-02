Els comerços de Glòries demanen la mediació del Govern

Un grup de comerciants del centre barceloní Glòries han demanat a la Generalitat que actuï com a mediador entre ells i Unibail-Rodamco, l’empresa gestora del centre. Aquests comerços, ubicats majoritàriament a la planta -1, fa mesos que reclamen millores per solucionar problemes estructurals, com ara goteres, que afecten el centre comercial tot i la renovació integral que s’hi va fer fa poc més d’un any.

Diversos representants dels comerciants afectats s’han reunit aquesta setmana amb la directora general de Comerç de la Generalitat, Montserrat Vilalta, per traslladar-li la situació del centre comercial i la falta de resposta d’Unibail-Rodamco, i per demanar-li que actuï com a àrbitre entre ells i el grup francès. Els comerciants també es van reunir amb l’Ajuntament de Barcelona.

Segons fonts del Govern, aquesta trobada s’emmarca en els contactes habituals de la direcció general amb el sector. Respecte a les demandes dels comerciants, el Govern es va comprometre a seguir el tema, però va rebutjar convocar una reunió entre els comerços del centre i Unibail.

Des d’Unibail-Rodamco declinen fer cap comentari. Al gener el grup va nomenar com a nova directora de Glòries Nina Kovalieva, fins llavors subdirectora de La Maquinista (un centre que també és de la seva propietat).

La zona del soterrani de Glòries, on s’ubiquen una cinquantena de locals, és la principal afectada per les inundacions, segons els representants dels comerciants. Tota la planta -1 té obertures al sostre, per on entra llum natural i sota de les quals hi ha uns parterres elevats i enjardinats. No obstant, en els dies de pluja intensa l’aigua inunda els passadissos i entra a dins dels locals, causant desperfectes i humitats. A més, els comerciants denuncien que l’empresa ha iniciat un seguit d’obres a la planta -1 sense notificar-ho als comerços arrendataris. Fonts pròximes al centre comercial emmarquen els treballs en la fase d’enlairament en què es troba Glòries des de l’última renovació.

Un conflicte que ve de lluny

Els comerços afectats ja van emetre un comunicat al desembre en què demanaven a la propietat que prengués mesures per solucionar els diversos problemes que, a parer seu, afecten el centre comercial.

Glòries es va reinaugurar el novembre del 2017 després d’una inversió de 140 milions d’euros. Els operadors denuncien que des de llavors Unibail-Rodamco no ha donat cap resposta als “problemes de caràcter constructiu del centre arran de les obres de remodelació i reestructuració”. També es queixen de “la falta d’accions de màrqueting per atraure visitants”, tant en la reinauguració com duent a terme altres accions de promoció i dinamització al llarg de l’any i en campanyes especials, com Nadal. Entre els problemes destacaven l’aparició de goteres, humitats, pudors, un accés defectuós a l’aparcament i la falta de calefacció.