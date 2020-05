Espanya serà la tercera economia de l'eurozona més colpejada el 2020

La pandèmia del coronavirus portarà l'economia de l'eurozona a recular fins a un 7,7% el 2020, segons les dades que ha publicat aquest dimecres la Comissió Europea, que parla d'una recessió "profunda i sense precedents". Una patacada que es notarà de manera desigual en els diferents països de la Unió Europea i que és especialment acusada a Grècia (-9,7%), Itàlia (-9,5%) i Espanya (-9,4%). Així, segons les previsions de Brussel·les, l'economia espanyola serà la tercera més colpejada entre els països que tenen l'euro aquest any a causa de la pandèmia. Són unes xifres lleugerament més pessimistes que les del govern de Pedro Sánchez, que preveu una caiguda del 9,2%. Brussel·les posa èmfasi en el fet que tant la crisi com la recuperació seran desiguals al conjunt de la UE, tant per la capacitat de cada estat de fer-hi front amb mesures econòmiques com per la intensitat o la durada de les mesures de confinament adoptades.

Les economies més damnificades pels efectes de la pandèmia segons Brussel·les són, doncs, aquelles que ja partien d'una posició més fràgil, tot i que la patacada és generalitzada. Totes cauran més d'un 5%, amb les menors davallades a Luxemburg i Àustria. Alemanya és la cinquena economia de la zona euro que menys caurà. "El xoc econòmic és simètric perquè la pandèmia afecta tots els estats [...] però tant la caiguda com la força de la recuperació el 2021 seran substancialment diferents", avisa Brussel·les. Al conjunt de la UE, la caiguda prevista és del 7,4%. Ara bé, aquest retrocés té en compte l'escenari base en què treballa Brussel·les que és que l'economia pugui anar-se reactivant gradualment al llarg de l'any. En un escenari en què hi hagués una segona onada de la pandèmia a la tardor que obligués a tornar a adoptar mesures altament restringiddes, l'economia europea perdria un 10,5%.

Aquestes caigudes aniran seguides, però, d'una recuperació considerable de les economies el 2021, però que en tots els casos serà inferior a la caiguda. Per exemple, la Comissió preveu que el conjunt de l'economia de l'eurozona reboti un 6,3% el 2021. En aquest cas, el PIB espanyol es recuperaria un 7,4% (el quart que creixeria amb més intensitat), mentre que l'alemany, per exemple, es recuperaria un 5,9%. Segons ha explicat el comissari econòmic Paolo Gentiloni, Itàlia, Espanya i els Països Baixos acabaran el 2021 amb una "recuperació incompleta", sense tornar a nivells del 2019, mentre països com Alemanya o Polònia sí que aconseguiran tornar als nivells del 2019.

Espanya serà el país amb més atur el 2021

Tot plegat tindrà conseqüències en l'estat de salut de les finances públiques de tots els estats, que tenen màniga ampla per gastar, segons la mateixa Comissió Europea (que, com el mateix Banc Central Europeu, recomanen per salvar les economies). Segons Brussel·les, el dèficit espanyol serà del 10,1% (menys que el 10,3% previst per la Moncloa) i l'endeutament públic superarà del 115%. Crida l'atenció, per exemple, com es dispararà el dèficit públic d'Alemanya, que passarà de l'1,4% de superàvit del 2019 al 7% de dèficit, segons les previsions de la Comissió.

Ara bé, el país germànic serà capaç de tornar-lo a rebaixar ràpidament fins a un dèficit de l'1,5% el 2021, mentre que Espanya arrossegaria un dèficit del 6,7% encara l'any que ve. La Comissió Europea recorda que aquest 2019 Espanya va tornar a disparar el dèficit públic per primera vegada des del 2012 (del 2,5% al 2,8%) a causa de l'increment de la despesa, l'increment de les pensions i dels sous dels funcionaris. Però com ha explicat Gentiloni, " No és normal que el comissari econòmic convidi els estats a gastar, però les conseqüències de no fer-ho haurien estat molt pitjors que les de tenir més deute i més dèficit", ha deixat caure afirmant que més endavant ja serà moment d'encarrilar de nou les economies.

L'altra gran xifra en què Espanya ja lidera el rànquing europeu és l'atur. Si a tancament del 2019 ja tenia la segona taxa d'atur més elevada de la zona euro, només per darrere de Grècia, la Comissió Europea preveu que aquest any es dispari fins al 18,9% i, a més, que es continuï arrossegant aquest elevat percentatge de persones sense feina fins al 2021, quan Espanya fins i tot superaria Grècia amb un atur del 17% -a Grècia seria del 16,8%-. L'Estat seria, doncs, el país de la zona euro (i també del conjunt de la UE) amb un percentatge més elevat d'atur el 2021.

"Els ERTO s'estan fent servir amb intensitat a Espanya i haurien de limitar les pèrdues de feina i donar suport a les famílies. Tot i això, aquests esquemes de regulació d'ocupació no han evitat una ràpida caiguda en l'ocupació, que afecta particularment els treballadors temporals", constata Brussel·les, que, a més, avisa que la recuperació en el mercat laboral espanyol s'espera lenta precisament per la incertesa i "l'impacte desproporcionat de la crisi en sectors com el dels serveis".