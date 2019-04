L’AMB va concedir una obra d’un milió a Batlle i Roig sense concurs

El 12 de març la directora de l’Agència de Transparència de l’AMB, Gemma Calvet, advertia per escrit al gerent de l’AMB, Ramon Torra, que els reiterats contractes de l’organisme amb Batlle i Roig, empresa on treballa el fill del gerent, podrien contravenir el codi ètic que ell mateix havia signat. Dues setmanes després, Torra li responia que ell no forma part de les meses de contractació de l’AMB i que el seu fill no tenia “capacitat d’influència” al despatx d’arquitectura Batlle i Roig. A més, el despatx va al·legar que el percentatge de facturació provinent de l’AMB és mínim: 64.000 euros el 2018, un 0,8% de la seva facturació anual.

Però, segons ha pogut saber aquest diari, l’organisme de transparència creat el 2015 per la nova presidenta de l’AMB, Ada Colau, ha detectat que al mes de novembre l’AMB tornava a contractar aquest mateix despatx per un import de 949.000 euros. Ho va fer en una adjudicació directa (sense concurs) feta per procediment d’emergència. “La tramitació d’aquest expedient presenta alguns dubtes i l’explicació del canvi no sembla aparentment justificada”, afirma l’Agència de Transparència de l’AMB respecte a la substitució d’un primer contracte en què no figurava cap empresa com a adjudicatària.

Fraccionament de factures

L’informe de l’Agència de Transparència -que ara Colau ha de valorar per decidir si s’envia o no a Antifrau- qüestiona també la reiteració de contractes amb Batlle i Roig, un dels despatxos més prestigiosos d’Espanya, amb un centenar de treballadors i una facturació de 8,2 milions l’any passat. L’organisme detecta “un risc de fraccionament que ha pogut decantar les modalitats de contractació cap a una evitació volguda de l’obligada garantia de concurrència pública”. Tal com ja va explicar ahir l’ARA, tres dels quatre projectes que el despatx va fer per a l’AMB el 2016 estan sent qüestionats, així com cinc dels set petits projectes fets durant el 2017 i el 2018. En total, els contractes sumen 449.157 euros. A aquests s’hi afegeix ara el contracte d’emergència de 949.000 euros. Per tot plegat, l’informe de Transparència qüestiona la figura de Torra i recorda que “més capacitat de gestió econòmica basada en el principi de confiança directiva comporta, de forma ineludible, més exigència de pulcritud, ètica i respecte a la legalitat”.

Transparència retreu a Torra que no recollís en la seva declaració d’incompatibilitats el fet que un fill seu treballa a l’esmentat despatx des del 2013 com a estudiant en pràctiques. El gerent va esmenar aleshores aquest fet, tot i que no ha explicat per què no s’abstenia en les contractacions a aquesta empresa.

Consultada per aquest diari, l’AMB va explicar que les obres en qüestió eren el segellat de l’antic abocador del Garraf, i que ho va adjudicar al despatx perquè prèviament ja havia fet el projecte de clausura de l’espai. Segons un portaveu, l’AMB adjudica pel procediment d’emergència, “excepcionalment”, quan hi ha “un risc i cal actuar immediatament”. L’AMB sosté que la seva política de contractació s’ajusta a la llei i que “no veu cap raó per la qual Batlle i Roig no pugui concursar i ser adjudicatària”.

El gerent, en el punt de mira dels informes de l’Agència de Transparència, va mantenir ahir el seu silenci i no va atendre els requeriments de l’ARA. Torra es va limitar a negar que tingués cap paper en aquesta adjudicació. Fonts oficials de l’AMB tampoc van aclarir si Colau remetrà aquest informe de l’Agència de Transparència a l’Oficina Antifrau: “No tenim coneixement de cap decisió sobre el tema”.

Batlle i Roig va afirmar ahir que el projecte de l’abocador del Garraf és “de gran complexitat” i que hi treballen des del 2000. Una portaveu del despatx va afegir que els 949.000 euros del contracte han de servir per subcontractar altres empreses i que és “el primer cop” que treballen per a l’AMB en una “emergència d’aquest tipus”.