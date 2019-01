Les claus per entendre el conflicte que enfronta el taxi amb les VTC

1. Per què els taxistes tornen a estar en vaga?

Aquesta protesta s’ha despertat en les últimes setmanes, però ve d’abans. A l’octubre l’Estat va donar via lliure a les comunitats autònomes perquè assumissin la regulació de les VTC. El decret llei de Foment donava una moratòria de quatre anys fins que els governs autonòmics i municipals poguessin inhabilitar les llicències VTC, però deixava la porta oberta a modificar les condicions d’operativitat. Això és el que ha fet ara la Generalitat amb un decret llei que exigeix quinze minuts d’antelació a l’hora de demanar els serveis d’un dels cotxes que operen per a Uber i Cabify.

2. Per què quinze minuts?

Aquesta és l’arrel de les queixes dels taxistes, que consideren insuficient el mínim de temps. El sector exigeix com a mínim sis hores d’antelació per demanar una VTC. Tot i així, a la pràctica, aquests quinze minuts ja suposen un obstacle per a Uber i Cabify, que basen el negoci en la immediatesa de l’aplicació. Segons Calvet, el departament ha consultat els serveis jurídics i creu que l’interval és complicat de tombar als tribunals.

3. Quines altres mesures inclou el decret?

Els vehicles VTC també hauran de tornar a la base després de cada trajecte, amb l’afegit que moltes d’aquestes bases són lluny de Barcelona. A més, no podran aparcar al carrer i el Govern els prohibirà mostrar als clients la localització perquè considera que és com captar-los al carrer.

4. Què passarà ara?

Els taxistes estan decidits a fer vaga indefinidament i no pararan fins que Calvet dimiteixi, mentre que les VTC portaran el decret als tribunals.