La convulsa vida de Verse

Bernardo Hernández piulava el cap de setmana passat que tenir un hobby és la solució clau per als perfeccionistes: “Sempre hi ha alguna cosa a fer millor i així mai t’avorreixes ni perds el sentit dels teus propòsits”. Podria ben bé ser una reflexió espontània, però només dos dies després va utilitzar la mateixa xarxa social per comunicar que el fundador de la plataforma on escrivia, Jack Dorsey, havia comprat l’aplicació de pagaments digitals que Hernández dirigeix, Verse. Vist en perspectiva, el missatge sembla més una manera de confessar el que es perfila com el seu entreteniment preferit: tancar acords comercials importants. O, en aquest cas, desresponsabilitzar-se d’un vaixell que fa uns tres anys li va comportar uns quants maldecaps.

El conseller delegat de Verse és també un dels dos fundadors d’Idealista. Era la primera vegada que Hernández es posava el barret d’emprenedor i, tot i que va deixar de treballar a l’empresa per anar-se’n a Google (on va acabar tenint un alt càrrec a la seu dels Estats Units) i més tard per dirigir Flickr (el servei de fotografia de Yahoo!), mai va deixar del tot la branca dels negocis incipients. Va ser un dels constructors de Tuenti i en va acabar sent el president, va encapçalar una ronda de finançament de 3 milions d’euros a Fever Up compartint inversió amb Alejandro Sanz i Sergio Ramos, i ha posat diners a Wallapop i a Glovo. És una d’aquestes parades en el camí que el va portar a ser un dels primers inversors de Verse.

D’aquesta aplicació també en va acabar sent el conseller delegat, però en aquest cas d’una manera menys amistosa que amb Tuenti. L’empresa l’havien creat el 2015 Borja Rossell, Álex Lopera i Darío Nieuwenhuis. Era el segon projecte que aixecaven aquests joves, que llavors tenien poc més de vint anys. Al primer instal·laven caixers automàtics per comprar i vendre bitcoins; a Verse, la idea era desenvolupar una tecnologia que permetés enviar diners a qualsevol contacte de l’agenda del telèfon mòbil de manera àgil i ràpida. I la proposta va quallar: al cap de poc temps de començar van tancar una ronda de gairebé 2 milions de dòlars, i després en va venir una altra de 8 i encara una altra de 20,5 milions de dòlars (uns 18,5 milions d’euros el 2017). I les dues últimes van incloure capital nord-americà.

Però els problemes van arribar també just aquell any. La versió oficial és que els principals accionistes de l’empresa van decidir en un consell d’administració apartar l’equip fundador del capdavant de la gestió de l’empresa per no haver assolit les xifres promeses. El que s’ha anat sabent és que llavors dominava en aquests accionistes la sensació que els números feia temps que s’inflaven. Això sí, sense arribar a negligències comptables o financeres.

La qüestió és que, d’aquesta gestió, Bernardo Hernández va acabar sent nomenat conseller delegat interí, en teoria fins a trobar un nou cap. Part de la seva gestió els primers mesos va consistir en professionalitzar la cúpula directiva i anar fent créixer la companyia que, per fi, dos anys i nous mesos després, té nou màxim responsable. Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, ha sigut l’últim en sumar-se a aquesta festa de canvis constants de Verse.

Dorsey és també el conseller delegat de Square, una empresa dels Estats Units dedicada a l’àmbit de les finances digitals i que té la seva pròpia aplicació de pagaments mòbils: Cash App. Segons el comunicat que va enviar dilluns Square, el que els va convèncer de Verse va ser un equip robust i que treballa amb un enfocament semblant al seu. La idea, indicaven al mateix comunicat, és que Verse continuï treballant com fins ara, com a ens independent, però aprofitant també els coneixements de Cash App.

El que queda a l’aire és què farà Bernardo Hernández. Ell no ha dit res de si continuarà encarregant-se de la gestió de l’empresa, però no seria estrany que aprofités el moviment per plegar. Ja ho deia a Twitter: la cosa més important és no avorrir-se.