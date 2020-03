El coronavirus pot costar fins a 10.000 M€ en tres mesos a les pimes catalanes

Els autònoms i les petites i mitjanes empreses de Catalunya han deixat de facturar entre 71 i 108 milions d'euros diaris a causa de la crisi del coronavirus. Una xifra que es tradueix a un impacte d'entre 2.790 i 4.212 milions des de l'1 de febrer i que podria arribar a una forquilla d'entre 6.390 i 9.720 milions d'euros si la crisi s'allarga uns tres mesos, "una situació força plausible" segons Àngel Hermosilla, gerent de l'àrea institucional de la patronal Pimec, que ha admès que, en funció del temps que s'allargui, la crisi podria portar a una recessió.

La patronal de pimes de Catalunya ha fet una extensa enquesta a més d'un miler d'empreses per copsar l'afectació econòmica del Covid-19. Hi ha dues afectacions bàsiques. D'una banda, la baixada de facturació, sobretot en els sectors de l'hostaleria, la restauració i la logística. De l'altra, la falta de subministraments o la ruptura d'estocs, que afecta sobretot les empreses industrials.

Davant aquesta situació, el president de Pimec, Josep González, ha destacat la bona relació entre el Govern i els agents socials per fer-hi front i ha lloat les mesures anunciades dimarts pel president espanyol, Pedro Sánchez. També ha enumerat les propostes que fa la patronal que presideix: Pimec se suma a la petició de Foment del Treball en el sentit que s'agilitzi la tramitació dels expedients de regulació d'ocupació, malgrat que González ha matisat que ha de ser una mesura puntual i temporal i "supervisada per l'autoritat laboral o la Inspecció de Treball".

Pimec també reclama altres mesures, sobretot fiscals, per rebaixar l'impacte del coronavirus en les empreses. Per exemple, una moratòria en la taxa turística fins a final d'any o suspendre la nova ordenança municipal de Barcelona, que grava més les terrasses, ja que la restauració i l'hostaleria són sectors molt afectats. A més, ha explicat González, es poden prendre altres mesures, com suspendre el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social a les empreses més afectades i als autònoms contagiats, que el Fons de Garantia Salarial (Fogasa) es faci càrrec d'una part de les indemnitzacions si alguna empresa ha de tancar o reinstaurar el criteri de caixa en la liquidació de l'IVA (pagar l'impost no per les factures emeses sinó per les realment cobrades).

El president de Foment ha aplaudit les mesures anunciades per Pedro Sánchez per finançar la tresoreria de les empreses i ha reclamat que organismes públics com l'Institut Català de Finances, Avalis de Catalunya o l'ICO obrin línies de liquiditat per a les empreses.

Principals afectacions

Segons l'enquesta de Pimec, un terç de les empreses han notat una reducció de la facturació –o una caiguda de les reserves en el cas de l'hostaleria i la restauració–. Del total d'empreses enquestades, un 6,3% han vist caure les seves vendes més d'un 20%.

L'altre gran problema, sobretot per les empreses industrials, són els aprovisionaments. Un 28% de les empreses enquestades han assegurat que pateixen un escanyament en els seus aprovisionaments, i un 24% de les empreses estan en perill de ruptura d'estocs. A més, un 21% de les empreses enquestades asseguren que han patit un augment dels seus costos.

La caiguda de la facturació de moltes empreses ha tingut una altra conseqüència: les tensions de tresoreria. Segons l'enquesta, un 18% de les pimes ja pateixen aquest problema, que és especialment greu en l'hostaleria i la restauració, que afecta un 41,3% d'empreses del sector.

Impacte en l'ocupació

Segons la directora de relacions laborals de Pimec, Elena de la Campa, no hi ha notícia encara de cap expedient de regulació d'ocupació (ERTO o ERO) relacionat amb el coronavirus, però sí que hi ha un 6% d'empreses que han notat un augment de les baixes laborals i un 10% que parlen d'un deteriorament del clima laboral intern. L'enquesta indica que si continua la crisi sanitària, el 10% de les pimes preveuen iniciar expedients de regulació temporals d'ocupació i el 15,5% duran a terme aturades parcials d'activitat.

Els responsables de Pimec han destacat la necessitat de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries, millorar la higiene i neteja, suprimir viatges i reunions presencials, potenciar el teletreball i tenir preparats i adaptats els plans de contingència, ja que un terç de les empreses preveueu que en els pròxims mesos s'intensifiqui l'impacte de la crisi.

De fet, les empreses veuen amb incertesa el futur. Un 62% esperen una reducció de les vendes els pròxims mesos, més de dos terços esperen tenir problemes d'aprovisionaments i més d'una quarta part creuen que patiran tensions de tresoreria. A més, gairebé un terç de les empreses esperen un augment de les baixes laborals i una de cada quatre creu que augmentaran els seus costos.