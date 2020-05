L'Airef demana que les comunitats puguin gastar sense tenir en compte el dèficit

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) calcula que l'economia espanyola es pot arribar a contraure fins a un 11,7% aquest any si la pandèmia del coronavirus pateix un rebrot a la tardor i la població ha de tornar a estar confinada, amb l'impacte de la hibernació econòmica que això comportaria. En una roda de premsa telemàtica amb els mitjans de comunicació, la presidenta de l'organisme supervisor, Cristina Herrero, ha presentat l'informe anual sobre l'actualitzacio del programa d'estabilitat 2020-2021, enviat la setmana passada pel govern espanyol a Brussel·les.

En les seves previsions, l'organisme independent considera que el dèficit es dispararà un 10,9% en el millor cas i un 13,8% en el pitjor, tots dos per sobre del 10,3% que el govern central va enviar a Brussel·les com a previsió. En milions d'euros, la desviació és significativa: entre 8.000 i 35.000 milions més de desequilibri pressupostari.

I la situació és tan excepcional que l' Airef fa una recomanació important al govern espanyol. Li demana que activi la clàusula d'excepcionalitat, recollida a la Llei d'Estabilitat Pressupostària, per la suspensió del marc fiscal durant el 2020, permetent d'aquesta manera que tant l'Estat com les comunitats comunitats autònomes puguin gastar sense mirar el dèficit. Una mesura que hauria d'anar unida a l'inici dels treballs per elaborar un pla de reequilibri dels comptes públics.

La presidenta de la Airef ho ha defensat recordant que la prioritat actual és donar resposta a la crisi a curt termini, i que cal "sostenir" les rendes afectades per la crisi, especialment a través de prestacions d'atur o cessament d'activitat dels autònoms.

La llei preveu que Estat i comunitats autònomes puguin presentar dèficit estructural en les situacions excepcionals com catàstrofes naturals, recessió econòmica o situació d'emergència extraordinària. En el cas de l'estat és el Congrés dels Diputats qui ho ha de dictaminar, i en el cas de les comunitats, el Consell de Política Fiscal i Financera .

L'organisme titlla de "raonables" les previsions fetes per l'executiu espanyol però no descarta una recuperació més difícil de la crisi que ha deixat el coronavirus. Donat l'escenari extraordinari actual, i vista la incertesa sobre com evolucionarà la pandèmia, l'informe amb les projeccions de l'Airef planteja dos escenaris d'evolució del PIB, tot i que tal com ha reconegut la mateixa presidenta "podrien haver plantejat infinits escenaris".

La primera situació que es planteja l'Airef situa la relaxació del confinament a mitjans de maig i una recuperació cap a la "nova normalitat" cap a finals de juny, però amb sectors importants com el turisme i la restauració afectats encara per les mesures de distanciament social. En aquest escenari l'Airef preveu una caiguda del PIB del 8,9% per a aquest any (en la línia del 9,2% enviat pel govern espanyol a Brussel·les) i un creixement del 4,6% per al 2021.

En canvi, si l'evolució del coronavirus es complica i es produeix un rebrot estacional que obliga a tornar a confinar la població durant un mes a la tardor, amb repercussions financeres a les empreses i a les llars, i amb un creixement del comerç mundial més baix, l'Airef situaria la caiguda de l'economia espanyola en l'11,7%, i per al 2021 estimaria un creixement del 5,8%. Cal tenir en compte que en aquests dos escenaris plantejats es dona per fet que totes les activitats relacionades amb el turisme no recuperaran la seva activitat normal aquest any.

Sobre la qüestió de quan es podrien recuperar els nivells del PIB anteriors a la crisi del coronavirus, l'organisme assegura que no preveu que es pugui arribar a aquest estadi abans de finals del 2022.