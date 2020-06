Les ajudes per canviar de cotxe: fins a 4.000 euros per un vehicle sense emissions

El Pla d'impuls de la cadena de valor de la indústria de l'automoció, presentat aquest dilluns pel president del govern, Pedro Sánchez, preveu ajudes als particulars de fins a 4.000 euros per l'adquisició d'un vehicle amb etiqueta ambiental Zero i de fins a 800 euros en cas de comprar un cotxe de combustió.

L'esborrany del pla, que està previst que demà aprovi el consell de ministres, té una dotació pressupostària de 3.750 milions d'euros. Dins d'aquest global s'inclou una partida de 250 milions d'euros per a un programa de renovació del parc automobilístic. El pla el gestionarà el ministeri d'Indústria.

Un primer tram de 230 milions es destinarà a renovar el parc de turismes i vehicles comercials, mentre que es reservaran 20 milions d'euros per a fomentar l'adquisició de vehicles industrials i autobusos.

Els 230 milions d'euros es repartiran seguint el criteri de neutralitat tecnològica i sempre que es doni de baixa i es converteixi en ferralla un turisme de com a mínim deu anys d'antiguitat, i de set anys, en cas de ser un vehicle comercial. Aquests vehicles que es donin de baixa hauran de tenir en vigor la ITV i el titular ha de ser el beneficiari de l'ajut o un familiar de primer grau.

En el cas dels turismes, es limita a models amb energies alternatives o que compten amb les etiquetes A o B i que tinguin unes emissions mitjanes de diòxid de carboni (CO2) de menys de 120 grams per quilòmetre, xifra que s'eleva a 155 grams per als vehicles comercials lleugers.

Els ajuts prioritzaran els models més eficients, de manera que l'adquisició de turismes amb etiqueta Zero per part de particulars o autònoms es subvencionarà amb 4.000 euros, mentre que si es compra un model Eco es rebran entre 600 i 1.000 euros i entre 400 i 800 euros si s'adquireix un model amb etiqueta C (combustió).

En el cas de les pimes, els ajuts són de 3.200 euros per als Zero, d'entre 500 i 800 euros per als Eco, i d'entre 350 i 650 euros per als C, mentre que les grans empreses rebran 2.800 euros en el primer cas, entre 450 i 700 en el segon, i entre 300 i 550 euros en el tercer.

L'esborrany indica que aquestes quanties augmentarien en 500 euros sempre que el destinatari sigui una persona amb una renda inferior al percentil 40 de renda o amb mobilitat reduïda, així com si el vehicle a desballestar té més de 20 anys.

Vehicles comercials

Quant als incentius a la compra de vehicles comercials lleugers de fins a 2.500 quilograms, els ajuts a models Zero variaran entre 2.800 i 4.000 euros, entre 850 i 1.200 euros els dels Eco, i entre 700 i 1.000 euros els dels C.

Per la seva banda, els incentius a la compra de comercials pesats són d'entre 2.800 i 4.000 euros per als Zero, d'entre 1.900 i 2.700 euros per als models Eco, i d'entre 1.500 i 2.100 euros per als C.

El preu dels turismes no podrà superar els 35.000 euros si es volen rebre els ajuts, una xifra que s'eleva a 45.000 euros en el cas de persones amb mobilitat reduïda o que es comprin cotxes amb etiqueta Zero.

Entre les principals novetats d'aquest programa, segons l'esborrany, destaca que es permetrà l'adquisició de vehicles usats de menys d'un any, a comptar des de març del 2020, com una mesura que busca ajudar els concessionaris a donar sortida als vehicles automatriculats durant el període de confinament.

El sector de l'automòbil haurà de fer un descompte obligatori i de la mateixa quantia del que aporti l'Estat, excepte en els casos dels vehicles Zero, en què l'import aportat pel sector serà de 1.000 euros.

Per la seva banda, per a l'adquisició de vehicles industrials i autobusos els ajuts oscil·laran entre els 2.000 i els 4.000 euros. Amb un límit d'un vehicle per beneficiari i de 30 per a les persones jurídiques.