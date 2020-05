L'abril agreuja l'escalada de l'atur: 50.000 desocupats més a Catalunya

El segon mes de confinament (i de la crisi generada per la pandèmia del covid-19) es va saldar amb un increment de 50.763 aturats a Catalunya fins a situar la xifra total en 467.810 desocupats. De fet, va ser la comunitat autònoma on aquest increment va ser més elevat per davant de Madrid, amb un repunt de 41.263 persones en la xifra dels inscrits.

Al conjunt d'Espanya, les llistes de l'atur es van ampliar en 282.891 persones i aquesta situació ja afecta més de 3,8 milions de ciutadans, segons les xifres publicades aquest dimarts pel ministeri de Treball.

Les dades del març van generar certa confusió, ja que el ministeri no hi va incloure els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que a Catalunya superen els 700.000 treballadors afectats. Tot i així, la petjada del virus al mercat laboral es va fer evident amb un increment de gairebé 22.000 persones a l'atur registrat a les oficines del SOC, el pitjor mes de març de la sèrie històrica.