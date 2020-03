EN DIRECTE | El govern espanyol aprova una moratòria de sis mesos de la quota dels autònoms

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts, primer dia de tancament total de les activitats no essencials fins el 9 d’abril, un nou paquet de mesures adreçades a pal·liar els efectes econòmics dels coronavirus, especialment per als treballadors que s’han quedat sense feina, però també a empreses i al conjunt de la ciutadania. El consell de ministres ha aprovat la prohibició de tallar el subministrament d'aigua, llum i gas a qualsevol ciutadà. "Garantim els subministraments bàsics, i ho estenem al conjunt de la població. No es podrà suspendre l'aigua, la llum o el gas a cap ciutadà mentre duri l'estat d'alarma", ha anunciat el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias.

El govern espanyol també ha impulsat un pla per faciltar el pagament del lloguer a les famílies afectades pel covid-19 que no puguin fer front al pagament. Iglesias ha confirmat una moratòria de sis mesos pels desnonaments i una pròrroga també de sis mesos dels contractes que vencin durant l'estat d'alarma. "Això vol dir que els lloguers no podran pujar de preu durant aquests mesos", ha subratllat el ministre.

L'executiu de Pedro Sánchez no ha optat per perdonar el pagament del lloguer -perquè afectaria els propietaris particulars- sinó per oferir microcrèdits amb interès zero al llogater per fer front al pagament, sempre que es tracti d'habitatges en mans de petits propietaris. Els crèdits es podran tornar en un termini de sis anys, prrorrogables quatre anys més. En canvi, si els pisos són de grans propietaris, com fons d'inversió, bancs, etc. s'oferiran als llogaters quitances de fins al 50% del deute o una reestructuració del deute de dos o tres anys.

També es preveuen ajudes directes d'un màxim de 900 euros al mes per a les famílies més vulnerables que no puguin fer front al pagament del crèdit concedit per pagar el lloguer. L'ajuda correspondrà al 100% del préstec. Per aquestes mateixes llars amb més problemes econòmics, es podrien aprovar ajudes de fins a 200 euros al mes per a pagar les despeses de comunitat i dels subministraments.

Ajornament de la quota pels autònoms

El consell de ministres també ha aprovat més mesures pels autònoms, un dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica associada al coronavirus, entre els quals destaca un ajornament de sis mesos de les quotes de la Seguretat Social. En aquest cas, tampoc es tracta de perdonar el pagament de la quota durant els mesos que no puguin facturar per les restriccions imposades pel covid-19, sinó de donar més temps per pagar-la. Per a les pimes, la fórmula seria ajornar sis mesos els pagaments a la Seguretat Social.

Per a un dels altres col·lectius més afectats, el de les treballadores de la llar, l'executiu també planteja una ajuda extraordinària equivalent al 70% de la base sobre la qual cotitzen per a les empleades que acreditin que s'han quedat sense feina. Els sindicats calculen que la mesura beneficiaria unes 400.000 persones. L'ajuda exclou les treballadores de la llar que no cotitzen, que segons CCOO i UGT són unes 200.000 persones, la majoria dones immigrants.

La ministra portaveu i titular d'Hisenda, María Jesús Montero, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, i el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, compareixen en roda de premsa per explicar tots els acords del consell de ministres d'aquest dimarts.