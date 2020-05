Brussel·les demana a Espanya que gasti i resolgui els problemes estructurals del sistema sanitari

Pocs haurien pogut imaginar que amb una previsió d'elevar el dèficit per sobre del 10% del PIB, la Comissió Europea animaria el govern espanyol a seguir gastant. La crisi econòmica del coronavirus no té precedents, com tampoc en té la resposta que han donat les institucions europees. Després de suspendre els límits de dèficit i deute, aquest dimecres l'executiu comunitari ha recomanat a tots els estats, també Espanya, que continuïn gastant per reduir l'impacte de la crisi i acompanyar la recuperació. En el cas espanyol, a més, es demana explícitament reforçar el sistema sanitari, perquè la pandèmia ha revelat alguns dels seus "problemes estructurals" i fins i tot de "coordinació".

"Alguns dels problemes estructurals deriven de deficiències en inversió en infraestructures, en contractació de personal i en les condicions laborals dels treballadors sanitaris", diu amb contundència l'informe emès aquest dimecres per la Comissió. A més, també s'avisa de les diferències entre regions en aquest sentit, no només en termes de despesa sinó també pel que fa a recursos i en personal. I, atenció, Brussel·les també veu clar que "la coordinació entre els diferents nivells del govern no és sempre efectiva". Tot i això, considera que la resposta a la pandèmia ha sigut bona.

Aquestes serien algunes de les qüestions que el govern espanyol hauria d'arreglar a curt termini segons la Comissió Europea. A mitjà termini, també creu que el sistema hauria de respondre millor al repte de l'envelliment de la població i tot el que implica. Alhora considera que és important que una futura caiguda de recursos públics a causa de la crisi econòmica no afecti la cobertura sanitària de la població. La Comissió anima Espanya a "fer tot el necessari" per respondre a la pandèmia i també demana actuar especialment en el mercat de treball per evitar les pèrdues de llocs de treball, al mateix temps que demana fer arribar els ajuts necessaris a les famílies.

El discurs és un gir absolut a la manera com la Comissió Europea va respondre a l'anterior crisi econòmica, quan va demanar retallades i va imposar l'austeritat amb una rapidesa que després s'ha vist qüestionada. Per això el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha repetit que aquesta vegada la UE no es pot permetre "repetir els errors del passat", pels quals la "inversió pública va ser la primera víctima de la crisi", i també ha insistit en la importància que la crisi no agreugi les diferències entre països, regions i ciutadans.

Per això la Comissió Europea defensa que cal donar una resposta conjunta ambiciosa, que recollirà la setmana que ve en la proposta de pla de recuperació econòmica que té previst presentar, després que França i Alemanya se li avancessin amb una proposta d'un fons de mig bilió d'euros que es repartiria en forma de transferències pressupostàries i que s'obtindria a través de l'emissió de deute europeu. La proposta franco-alemanya compta amb un ampli consens i el vistiplau del sud i també de Brussel·les, però ja ha topat amb l'oposició dels països del nord, que avui tenen previst contraatacar amb una altra proposta que no impliqui transferències sinó crèdits.