Von der Leyen proposa un pla de recuperació de 750.000 M€, la major part en subsidis

La Comissió Europea proposa recuperar l'economia europea, tocada per la pandèmia de coronavirus, amb un pla de 750.000 milions d'euros, dels quals 500.000 milions es repartirien en forma de transferències i 250.000 milions es concedirien en forma de crèdit barat. És exactament el que demanava la proposta de França i Alemanya, però s'hi afegeixen 250.000 milions en crèdits, l'única fórmula que accepten els nòrdics. El pla s'ha anomenat Next Generation EU, la pròxima generació de la UE, un simbolisme que la presidenta de la Comissió Europea, Urusula Von der Leyen, ha fet servir per prometre que aquest pla servirà per garantir el futur de la pròxima generació d'europeus.

De tots aquests diners, Espanya podria obtenir-ne fins a 140.446 milions, segons confirmen a Efe fonts comunitàries. D'aquests, 77.324 serien en transferències a fons perdut i 63.122 milinos serien en crèdits. D'aquesta manera, Espanya seria el segon país més beneficiat per darrere d'Itàlia, en el mecanisme de subsidis. A Itàlia li pertocarien 81.800 milions d'euros en transferències. Després ja la seguiria França amb 37.700 milions d'euros.



Més que un fons de recuperació és tracta d'un instrument, d'un vehicle amb què els diners es canalitzaran com si fos a través de canonades fins al Marc Financer Plurianual (MFP), el pressupost comunitari de la UE per al període 2021-2027, a través de diferents programes nous i altres de ja existents. Com que va lligat a aquest pressupost, que s'ha d'aprovar encara, la Comissió proposa que sigui d'1,1 bilions d'euros, lleugerament superior a l'actual però inferior al del 2018.

Primers diners al setembre

El pla de recuperació passa per una emissió de deute europeu sense precedents a nivell quantitatiu des de la mateixa Comissió Europea per aconseguir els 750.000 milions, que aniran sempre vinculats a l'obligació de fer reformes estructurals en la línia de modernitzar l'economia, fer-la més verda i digital i el compromís de recuperar més endavant la reducció del dèficit públic. Tot plegat intenta acontentar uns vint-i-set governs de la UE dividits entre nord i sud i també busca el sí d' una Eurocambra que reclama ambició.

El nord europeu ha reaccionat amb cert escepticisme. Una font diplomàtica holandesa ha reblat que veuen "difícil" que aquesta proposta sigui el resultat final de les negociacions entre els governs que ara han de començar. Per contra, Espanya i Itàlia han rebut "positivament" la proposta. Pel que fa als partits de l'Eurocambra, populars, socialistes, liberals i Verds s'hi han mostrat satisfets amb diferents intensitats. Conservadors i Reformistes i euroescèptics s'hi han oposat mentre que l'esquerra unitària l'ha qualificat d'insuficient. Ara, comença una dura negociació entre estats que la Comissió confia en fer arribar a bon port al juliol, perquè els diners puguin començar a arribar al setembre als més necessitats (a través d'un mecanisme pont) i aconseguir superar tots els tràmits per aprovar el nou pressupost europeu i el mecanisme abans de finals d'any perquè estigui en marxa el 2021.

Combinació entre subsidis i crèdits

La resposta que els estats estan donant a la crisi implica més endeutament públic i més dèficit, però no tots parteixen de la mateixa situació financera. Alemanya tenia superàvit fiscal i per això pot ajudar amb força la seva economia, però aquest no és el cas de països com Espanya o Itàlia, que, a més, són els més afectats per la pandèmia. Per això el sud demanava rebre ajuts en forma de subsidis (dit d'una altra manera, subvencions o transferències) i no de crèdits, per no haver d'endeutar-se encara més, malgrat que per al nord sigui una línia vermella.

Aquest era l'esperit que recollia la proposta que van fer París i Berlín fa una setmana (un fons de mig bilió en subsidis). Brussel·les l'assumeix de ple però hi incorpora també una porció de 250.000 milions d'euros més en crèdits. Com expliquen fonts comunitàries, tots els estats serien eligibles. Però els que vulguin els diners hauran de presentar un pla d'inversions i reformes, que seria aprovat tant per la Comissió com per la resta de països. Si accedeixen a línies de crèdit, aquestes se sumaran al seu endeutament nacional.

Deute europeu fins a 30 anys

Una de les claus de la proposta és que implica que la Comissió Europea emeti deute en una quantitat fins ara sense precedents. El mecanisme ja s'havia utilitzat anteriorment, però mai amb aquestes dimensions. Per fer-ho, Brussel·les proposa elevar el sostre de despesa del pressupost comunitari fins al 2% del PIB europeu (gairebé duplicar l'actual). Això no implica que els estats hagin d'aportar més diners (cosa que els països del nord rebutgen de ple). Com expliquen fonts comunitàries, es tracta d'incrementar els recursos propis de la Unió i emetre deute a llarg termini (fins a 30 anys, però combinant també durades més curtes) i confiant en mantenir la bona qualificació creditícia dels bons actuals.

Impostos europeus per pagar els interessos

Però com es pagaran els interessos d'aquest deute? La proposta de l'executiu comunitari implica que el deute es comenci a pagar a partir del 2027. Fins aleshores Brussel·les creu que hi ha temps per convèncer els estats que ja és hora de posar en marxa impostos europeus, com ara la taxa digital a les tecnològiques, la taxa a les emissions de CO2 en frontera, l'impost al plàstic o, fins i tot, impostos a empreses per accedir al mercat únic europeu, per exemple. Segons fonts comunitàries tot plegat seria més que suficient per pagar els interessos del deute emès i l'alternativa a aquesta opció seria haver de retallar els futurs pressupostos europeus. El problema és, però, que els nòrdics i també països com Irlanda o Luxemburg són especialment recitents a la creació de nous impostos i fins ara han bloquejat totes les propostes en aquesta línia.

Suport a la solvència de les empreses

El mecanisme està dividit en tres pilars que vehicularien de manera diferent els diners de l'Instrument de Recuperació i Resiliència. Un d'aquests té l'objectiu directament de compensar els desequilibris en el mercat únic que està produint la recuperació econòmica. Brussel·les ha flexibilitzat les ajudes d'estat perquè els governs puguin acudir al rescat de les seves empreses, però les empreses del nord tenen més possibilitats que les del sud perquè els seus governs tenen més capacitat econòmica, i per això Brussel·les proposa una mecanisme per ajudar en la solvència de les empreses que permeti donar garanties als fons d'inversió per a l'adquisició d'accions, per exemple, i destinat a sectors estratègics.