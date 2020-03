Comencen a imprimir-se els primers respiradors 3D

Per fi una bona notícia: les UCI podran deixar de patir per la falta de respiradors. L'aliança entre el Consorci de la Zona Franca, el fabricant d'electrònica HP, el centre tecnològic Leitat (Tecnio) i la firma automobilística Seat ha anunciat aquest diumenge que han aconseguit dissenyar el primer respirador de campanya fet amb impressió 3D. Es tracta d'un projecte en col·laboració amb el CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Aquest dilluns començaran a fabricar-se, a un ritme de 100 unitats diàries i d’unes 300 a finals de setmana. L’Agència Espanyola del Medicament ja ha rebut la fitxa tècnica de l’aparell i n’ha concedit l’homologació provisional.

Aquest respiradors, considerats d’emergència, són més senzills que els que hi ha a les UCI i permeten insuflar aire a pressió constant (i, per tant, a pacients anestesiats) durant tres o quatre dies. El seu cost és unes 50 vegades inferior als respiradors més sofisticats.

El doctor Manuel Balcells, president del Consell Assessor del departament de Salut de la Generalitat, ha declarat a l’ARA que aquests respiradors low cost “salvaran vides, i arriben en el moment oportú perquè els hospitals ja estaven terriblement angoixats davant l’allau de malalts crítics que s’esperen per a la setmana que avui comença”. Balcells ha explicat que les simulacions de respiració s’han fet amb maniquins i que els plans de fabricació s’han posat a disposició del ministeri de Sanitat perquè el model es pugui replicar allà on faci més falta.

L'aparell s'ha batejat amb el nom Leitat 1 i se n'ha simplificat al màxim el disseny i els components per, segons el comunicat enviat pel Consorci, "poder desenvolupar un dispositiu mèdic robust, d'utilitat i de menys complexitat facilitant-ne la producció i assemblatge". A més, ja s'està treballant en un segon model millorat. El disseny l'ha fet l'enginyer de Leitat Magí Galindo, i ha estat validat a nivell mèdic pel doctor Lluís Blanch, director d'innovació a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i expert en ventilació mecànica.

En els últims dies, diverses indústries i fabricants no vinculats als dispositius mèdics s'han posat a disposició del govern espanyol per començar a produir materials de tot tipus per als hospitals, des de mascaretes o respiradors fins a gel desinfectant. Per exemple, la firma de perfums Puig va oferir-se ahir per produir solucions hidroalcohòliques i higienitzants.