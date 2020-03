El govern espanyol paralitza les activitats no essencials: "És imprescindible reduir el nombre de nous infectats"

El consell de ministres extraordinari celebrat aquest diumenge ha aprovat el decret per aturar qualsevol activitat no essencial des de dilluns i fins el dijous 9 d'abril. Tal com va anunciar per sorpresa el president del govern espanyol aquest dissabte, durant aquests onze dies, els treballadors dels sectors no essencials s'hauran de quedar a casa amb el que el govern espanyol descriu com a "permís retribuït recuperable". És a dir que els treballadors cobraran la totalitat del sou -un cost que assumeix l'emprea- però després, des de l'aixecament del confinament fins a finals d'any, hauran de recuperar les hores. Empleats i empresaris hauran de pactar com es recuperen les hores. La mesura no afecta els empleats, siguin del sector que siguin, que teletreballen.

La ministra portaveu, María Jesús Montero, compareix en roda de premsa per explicar els detalls de la nova mesura. "Som conscients del sacrifici que aquestes mesures suposen per a molts espanyols", ha subratllat Montero. L'exectiu central, després de molt resistir-s'hi, ha accedit a endurir el confinament per minimitzar el risc de contagi del coronavirus. La decisió coincideix amb la saturació dels serveis d'UCI. En algunes comunitats autònomes estan "al límit", segons ha advertit aquest diumenge el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón.

Segons l'expert, evitar que les UCIs es col·lapsin passa per reduir notablement els contagis en els propers dies. "És imprescindible reduir el nombre de nous infectats i això s’aconsegueix reforçant el confinament del major nombre de persones possibles", ha subratllat la ministra portaveu. Segons Montero, l'objectiu de la mesura és "guanyar temps" perquè el sistema sanitari no es col·lapsi. La idea és que des de dilluns i fins després de setmana santa, la mobilitat es redueixi com s'ha reduït fins ara els caps de setmana de confinament perquè "la capacitat de trasmissió dels virus es redueixi al mínim”.

Sectors que no tanquen

Segons l'esborrany del decret llei aprovat, aquests són els treballadors dels sectors que seguiran l'activitat: producció i cadena de proveïment de béns de primera necessitat com els aliments, les begudes, els productes d'higiene, sanitaris i farmacèutics; les forces armades, forces i cossos de seguretat de l'Estat i empreses de seguretat privada; personal sanitari, d'atenció a persones grans o a persones en situació de dependència, així com personal investigador si la seva activitat està relacionada amb el covid-19; treballadors de la llar i cuidadors de persones si els seus empleadors formen part dels serveis essencials; treballadors de mitjans de comunicació i de punts de venda de premsa; treballadors dels mitjans de transport i les empreses que assegurin el seu manteniment; serveis financers i d’assegurances; serveis de protecció atenció a les víctimes de violència masclista; i serveis essencials de justícia.

També són considerades essencials les empreses que fabriquen material de plom i qualsevol material dedicat a l’atenció sanitària; plantes de cicles de producció continuada que no es puguin aturar perquè provocarien danys; indústria aeroespacial i defensa, i les activitats estratègiques per l’economia espanyola; empreses de telecomunicacions i serveis informàtics essencials; treballadors públics en departaments de prestacions públiques, subsidis i ajudes; gestories administratives i graduats socials, assessories; serveis funeraris; qualsevol empresa que presti serveis en els sectors anteriors; sindicats i patronals. La mesura tampoc afecta els sectors que es van incloure com a essencials en el decret de l'estat d'alarma, com els comerços d'alimentació, farmàcies, punts de venda de tabac, gasolineres, etc.

Peticions de les comunitats autònomes

La roda de premsa es fa després de la reunió per videoconferència que ha mantingut el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb els presidents de les comunitats autònomes, a qui ha explicat l'enduriment del confinament fins el 9 d'abril. Alguns d'ells han traslladat a Sánchez les seves queixes per la improvisació de la mesura -el govern espanyol feia dies que es negava a tancar la indústria- i per no haver-la consultat prèviament amb els governs autonòmics.

Alguns d'ells, com el Govern, feia temps que li reclamaven un enduriment de confinament. Segons fonts del govern català, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït a Sánchez que hagi decretat el confinament total excepte per als serveis essencials, "tal com havia demanat reiteradament el Govern de la Generalitat seguint les indicacions de la comunitat científica". Segons les mateixes fonts, Torra ha exigit al govern espanyol que posi en marxa un pla de mesures econòmiques i socials "que doni seguretat i confiança a treballadors, empreses i autònoms", així com un pla de recuperació per garantir la sortida a la crisi.

El lehendakari basc, Iñigo Urkullu, ha demanat que cada comunitat autònoma tingui potestat per decidir quins sectors són essencials i, per tant, poden continuar la seva activitat a partir de dilluns. Urkullu tem les conseqüències de la nova mesura per a l'economia del País Basc i retreu a Sánchez que hagi decidit imposar-la unilateralment.